15 برنامج PDF مذهل لنظام التشغيل Windows 10 في عام 2023

في العصر الرقمي الحالي، يعد وجود برنامج PDF موثوق به أمرًا ضروريًا لسير العمل وإدارة المستندات بكفاءة. بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Windows 10، هناك العديد من الخيارات المتاحة، ولكن اختيار أفضل البرامج قد يكون أمرًا مرهقًا. للمساعدة في تبسيط بحثك، قمنا بتجميع قائمة بأكثر 15 برنامج PDF روعةً مصممة خصيصًا لنظام التشغيل Windows 10 في عام 2023. توفر تطبيقات البرامج هذه مجموعة واسعة من الميزات وتوفر تجربة مستخدم سلسة، مما يجعلها أدوات لا غنى عنها للأفراد والشركات على حد سواء.

عناصر أدوبي فوتوشوب 2023 | برامج تحرير الصور

Adobe Photoshop Elements 2023 هو برنامج لتحرير الصور مصمم لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows. يستخدم تقنية Adobe Sensei AI لأتمتة المهام والسماح للمستخدمين بالتركيز على التحسينات الإبداعية. من خلال 61 تعديلًا موجهًا، يمكن للمستخدمين إنشاء عمق ومناظر طبيعية مثالية واستبدال الخلفيات وإنشاء نغمات ثنائية حديثة. يقدم البرنامج أيضًا إبداعات مخصصة من خلال قوالب الصور المجمعة وعرض الشرائح والمحتوى الإبداعي المحدث. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر تطبيقات مصاحبة للويب والهاتف المحمول لتحرير الصور أثناء التنقل.

تتضمن الميزات الرئيسية لبرنامج Adobe Photoshop Elements 2023 تقنية Adobe Sensei AI و61 تعديلًا موجهًا وإبداعات مخصصة والقدرة على تجاوز سطح المكتب. في حين أن البرنامج يفتقر إلى الوظائف المتقدمة لإصدار Photoshop الكامل، فقد تم الإشادة به لقدرته على تحمل التكاليف وسهولة الوصول إليه للمبتدئين.

مايكروسوفت 365 الشخصية

يقدم Microsoft 365 Personal مجموعة شاملة من تطبيقات المكتب وميزات الأمان المتقدمة. باستخدام تطبيقات Office المتميزة مثل Word وExcel وPowerPoint، يمكن للمستخدمين إنشاء مستنداتهم وتنظيمها بسهولة. يتضمن الاشتراك أيضًا سعة تخزينية سحابية تبلغ 1 تيرابايت على OneDrive، مما يسمح بالوصول السلس للملفات ومشاركتها عبر الأجهزة. يتم أيضًا تضمين Outlook، وهو تطبيق آمن للبريد الإلكتروني والتقويم، في الاشتراك. يمكن استخدام البرنامج على أجهزة متعددة، مما يوفر مرونة كبيرة.

تتضمن الميزات الرئيسية لـ Microsoft 365 Personal القدرة على إنشاء الأشياء وتنظيمها وإنجازها بسهولة، وتطبيقات Office المتميزة، ومساحة تخزين سحابية على OneDrive تبلغ 1 تيرابايت، وOutlook للبريد الإلكتروني والتقويمات، وميزات الأمان المتقدمة. يجد بعض المستخدمين أن الواجهة قديمة الطراز، وقد لا يكون النموذج القائم على الاشتراك مفضلاً لدى الجميع، ولكنه بشكل عام خيار شائع لأولئك الذين يبحثون عن مجموعة مكتبية شاملة مع مساحة تخزين سحابية.

كيندل بيبر وايت مع ضوء دافئ قابل للتعديل

يعد Kindle Paperwhite قارئًا إلكترونيًا مصممًا لهذا الغرض ويوفر تجربة قراءة فائقة. بفضل شاشته مقاس 6.8 بوصة، والإضاءة الدافئة القابلة للتعديل، والحدود الرفيعة، تم تصميمه لتقليد تجربة القراءة على الورق الحقيقي. تضمن الشاشة الخالية من الوهج قراءة مريحة حتى في ضوء الشمس الساطع، في حين أن ميزة مقاومة الماء تجعلها مناسبة للقراءة على الشاطئ أو الحمام. يمكن لـ Kindle Paperwhite تخزين آلاف العناوين ويوفر عمر بطارية يصل إلى 10 أسابيع. كما يوفر إمكانية الوصول إلى Kindle Unlimited، حيث يمكنك العثور على أكثر من مليوني عنوان وآلاف الكتب الصوتية. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وتصميمه المدمج، يعد هذا القارئ الإلكتروني وسيلة مريحة وممتعة للانغماس في عادة القراءة لديك.

تشتمل الميزات الرئيسية لجهاز Kindle Paperwhite على شاشة مقاس 6.8 بوصة مع ضوء دافئ قابل للتعديل، وتصميم أمامي متدفق مع شاشة خالية من الوهج، ومقاومة للماء للانغماس العرضي، والقدرة على تخزين آلاف العناوين، وعمر بطارية يصل إلى 10 أسابيع، و الوصول إلى Kindle Unlimited والكتب الصوتية. قد يجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم مربكة، وقد تواجه شاشة اللمس مشكلات في الاستجابة من حين لآخر، ولكنها بشكل عام خيار رائع للقراء المتحمسين الذين يبحثون عن جهاز مخصص لمتعة القراءة الخاصة بهم.

المصادر: أدوبي، مايكروسوفت، أمازون