يضغط المشرعون في نيويورك من أجل استخدام المضخات الحرارية الكهربائية على الرغم من تأثير الانبعاثات الضئيل

ملخص: يدعو المشرعون في نيويورك إلى تركيب أنظمة تعتمد على الكهرباء، مثل مضخات الحرارة الكهربائية، لتحل محل الأجهزة التي تعمل بالوقود الأحفوري في المنازل. ومع ذلك، تكشف دراسة أجراها مركز إمباير للسياسة العامة أن تكلفة إعادة تجهيز المنازل والتأثير الضئيل على انبعاثات الدفيئة تجعل هذا التحول موضع شك.

في محاولة لمكافحة الأضرار البيئية الناجمة عن انبعاثات الوقود الأحفوري، اقترح المشرعون في نيويورك الإزالة الكاملة لمثل هذه الأنظمة في المنازل. يهدف الدفع نحو استخدام المضخات الحرارية الكهربائية إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير. ومع ذلك، فإن دراسة أجراها مركز الإمبراطورية للسياسة العامة تقدم وجهة نظر مختلفة.

ووفقا للدراسة، يمكن أن تتراوح تكلفة تركيب مضخة حرارية وتجوية المنزل من 14,600 دولار إلى 46,200 دولار. وهذا يشكل عبئا ماليا كبيرا على أصحاب المنازل الذين قد يحتاجون إلى اللجوء إلى القروض المصرفية أو غيرها من التدابير الصارمة لتحمل تكاليف التحديث. بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسة إلى أن كهربة المنازل لن يكون لها سوى تأثير ضئيل على انبعاثات غازات الدفيئة، مما يجعل النفقات غير مبررة.

علاوة على ذلك، تسلط الدراسة الضوء على احتمال أن يختار أصحاب المنازل الأفران الكهربائية كبديل أرخص للمضخات الحرارية. ومع ذلك، تستهلك هذه الوحدات كمية كبيرة من الكهرباء، مما يزيد الضغط على الشبكة الكهربائية المتعثرة بالفعل والتي تواجه تحديات في تلبية الطلب الأقصى خلال أشهر الصيف الباردة.

إن فكرة الاعتماد فقط على طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتلبية الطلب الهائل إذا تحولت جميع المنازل والمؤسسات إلى الأجهزة الكهربائية هي فكرة غير واقعية. الطاقة النووية ليست خيارًا قابلاً للتطبيق في ولاية نيويورك الواعية بيئيًا أيضًا. ونتيجة لذلك، سيستمر توليد غالبية الكهرباء من محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري، مما يؤدي إلى انتقال الانبعاثات من المنزل إلى محطات توليد الطاقة.

في الختام، على الرغم من الضغط من أجل كهربة نيويورك، تحذر دراسة مركز إمباير من التكاليف الباهظة لإعادة تجهيز المنازل والحد الأدنى من التأثير على الانبعاثات. وهو يثير مخاوف بشأن الضغط على الشبكة الكهربائية واستمرار الاعتماد على توليد الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري. وينبغي لأصحاب المنازل أن يدرسوا بعناية الآثار المالية والبيئية الطويلة الأجل قبل الاستثمار في المعدات "الخضراء" التي قد لا تكون خضراء حقا.