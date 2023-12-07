تستعيد دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا التبغ المسروق الذي تبلغ قيمته أكثر من 137,000 دولار

نجحت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا (CHP) في استعادة منتجات التبغ المسروقة وغير الخاضعة للرقابة والتي تبلغ قيمتها أكثر من 137,000 دولار. وأعلن حزب الشعب الجمهوري يوم الاثنين عن اعتقال المشتبه به بشار صالح محمد ناجي، 35 عامًا، من أوكلاند. ويواجه ناجي الآن اتهامات تتعلق بالسرقة وحيازة منتجات التبغ المسروقة.

كانت استعادة التبغ المسروق نتيجة تحقيق أجراه برنامج حظر سرقة البضائع التابع لحزب الشعب الجمهوري (CTIP). تم تنفيذ العديد من أوامر التفتيش في 30 نوفمبر كجزء من التحقيق الذي ركز على منتجات السجائر والتبغ المسروقة من مناطق مختلفة في شمال كاليفورنيا.

وقال أندرو باركلي، مسؤول حزب الشعب الجمهوري: "يعد هذا استردادًا كبيرًا لمنتجات التبغ المسروقة التي تبيعها هذه الشركات غير المشروعة لتحقيق أرباح هائلة". ستكون المنتجات المستردة بمثابة دليل لتحديد مصدرها وتسهيل إجراء مزيد من التحقيقات في الأنشطة غير القانونية المحيطة بها.

كانت العملية عبارة عن جهد تعاوني، مع دعم قسم شرطة أوكلاند ومكتب عمدة مقاطعة ألاميدا وإدارة الضرائب والرسوم في كاليفورنيا. أصبحت مشاركة إدارة الضرائب حاسمة عندما تم اكتشاف أن الشركات المتورطة في السرقة كانت تبيع منتجات التبغ دون طوابع الضرائب اللازمة في كاليفورنيا.

وكجزء من العملية، حصل محققو حزب الشعب الجمهوري على أوامر تفتيش لمواقع متعددة في أوكلاند. وأدى تنفيذ هذه الأوامر إلى إلقاء القبض على شخص متورط في سرقة السجائر. أجرى مسؤولو إنفاذ القانون عمليات تفتيش لمسكن واحد وثلاث واجهات متاجر في أوكلاند، ونجحوا في الاستيلاء على كميات كبيرة من منتجات التبغ المسروقة.

بالإضافة إلى منتجات التبغ المسروقة، اكتشف المحققون أيضًا سلعًا يشتبه في أنها مسروقة للبيع بالتجزئة من مؤسسات معروفة مثل Target وSafeway وOld Navy. تجاوزت القيمة الإجمالية لهذه العناصر بالتجزئة المسروقة 5,000 دولار. ويشير إدراج البضائع المسروقة من تجار التجزئة هؤلاء إلى وجود صلات محتملة بالأنشطة الإجرامية الأوسع.

وسلط أندرو باركلي، مسؤول حزب الشعب الجمهوري، الضوء على الطبيعة الخطيرة لمثل هذه السرقات، مشيرًا إلى أنها يمكن أن تتحول إلى أعمال عنف. ويشتبه المحققون في أن منتجات التبغ المسروقة تم أخذها من الموزعين قبل وصولها إلى التجار المقصودين. ويهدف التحقيق المستمر إلى الكشف عن المدى الكامل لهذه الأنشطة غير المشروعة ووضع حد للشبكات الإجرامية العاملة في المنطقة.

يمثل القبض على بشار صالح محمد ناجي واستعادة منتجات التبغ المسروقة نجاحاً كبيراً في مكافحة التجارة غير المشروعة وحماية السلامة العامة. وقد أثبتت الجهود الجماعية التي بذلتها مختلف وكالات إنفاذ القانون فعاليتها في إنهاء هذه القضية وإرسال رسالة قوية إلى المتورطين في الأنشطة غير المشروعة.