تم منح حكم سوء الممارسة الطبية المحطم للأرقام القياسية في مقاطعة ويستتشستر

في قضية رائدة، تعرض مركز ويستشستر الطبي لحكم قياسي بقيمة 120 مليون دولار بسبب سوء الممارسة الطبية. ويأتي الحكم بعد محاكمة استمرت أربعة أسابيع أمام القاضي بول ماركس، ويسلط الضوء على فشل المستشفى في تشخيص وعلاج مريض السكتة الدماغية على الفور، مما أدى إلى تلف مدمر في الدماغ.

تم نقل المدعي، ويليام لي البالغ من العمر 41 عامًا، إلى المستشفى بسيارة إسعاف في 27 نوفمبر 2018، للحصول على رعاية طبية عاجلة بسبب إصابته بسكتة دماغية. ومع ذلك، تسبب الأطباء عديمي الخبرة المتواجدين في المستشفى في تأخير لمدة ثلاث ساعات في إزالة الجلطة من الشريان القاعدي لي. أدى هذا التأخير إلى تلف كبير في الدماغ مما ترك لي محصوراً في مركز إصابات الدماغ السكني لبقية حياته. قدم المحامي الرئيسي بن روبينويتز، برفقة جيفري بلوم وريتشارد ستيجمان من مكتب محاماة الإصابات الشخصية في مانهاتن، قضية مقنعة، وحمل المستشفى المسؤولية عن إهمالهم.

كان للإصابات التي تعرض لها لي تأثير مدمر على قدراته المعرفية، مما أثر بشكل خاص على القدرة على الحكم والذاكرة قصيرة المدى. ونتيجة لذلك، فهو غير قادر على العيش بشكل مستقل أو إعالة زوجته وأطفاله. ويتضمن حكم هيئة المحلفين التعويض عن احتياجات لي الطبية المستقبلية، والألم والمعاناة، وفقدان الاستمتاع بالحياة، فضلاً عن خسارة الخدمات والمجتمع لزوجته. تمثل هذه الجائزة التاريخية الأكبر على الإطلاق في قضية سوء الممارسة الطبية في مقاطعة ويستتشستر.

يتمتع الفريق القانوني الذي يمثل Lee، وGair، وGair، وConason، وRubinowitz، وBloom، وHershenhorn، وSteigman & Mackauf، بأكثر من قرن من الخبرة المشتركة في الدفاع عن المرضى الذين تعرضوا للأذى أو الإصابة القاتلة بسبب إهمال الرعاية الصحية. إن خبرتهم الكبيرة وسجلهم الحافل في تأمين العدالة للضحايا أكسبتهم الاعتراف في المجتمع القانوني، بما في ذلك حصول بن روبنوفيتش على لقب "محامي العام" ست مرات. جيفري بلوم هو الرئيس المشارك للجنة سوء الممارسة الطبية التابعة لجمعية محامي المحاكمة في ولاية نيويورك.

يعد هذا الحكم التاريخي بمثابة تذكير بأهمية محاسبة مقدمي الرعاية الصحية على أفعالهم وتوفير العدالة للضحايا الذين عانوا بسبب سوء الممارسة الطبية.