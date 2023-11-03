تفكيك الضجيج: إعادة النظر في المقطع الدعائي الأول للعبة Grand Theft Auto V

كان ذلك يوم 2 نوفمبر 2011، عندما أطلقت Rockstar Games العنان للمقطورة الأولى التي طال انتظارها للدفعة السادسة من سلسلة Grand Theft Auto الأسطورية (انظر على أمازون). كانت الإثارة واضحة، حيث انتظر المشجعون بصبر ثلاث سنوات منذ إصدار Grand Theft Auto IV (انظر على أمازون). هذه الجملة التشويقية التي تبلغ مدتها أقل من 90 ثانية جعلت اللاعبين يقومون بتشريح كل إطار بفارغ الصبر، في محاولة لكشف الأسرار الموجودة بداخله.

كانت إحدى النظريات السائدة هي أن اللعبة ستحتوي على نظام عقاري شامل، يعتمد على لحظة عابرة في المقطورة حيث تم زرع لافتة بيع في الفناء الأمامي. ومع ذلك، ثبت أن هذه التكهنات لا أساس لها من الصحة، على الرغم من أن الإصدار اللاحق لـ GTA Online قدم للاعبين القدرة على شراء الشقق في العالم الافتراضي.

وهناك نظرية أخرى شائعة، ولكنها خاطئة، وهي أن الرجل المتشرد الأشعث الذي ظهر عند علامة 58 ثانية هو نيكو بيليتش، بطل رواية GTA IV. للأسف، تبين أن هذا ليس أكثر من نتاج لخيال المعجبين المفرط النشاط.

ومن المثير للاهتمام أن إصدار المقطع الدعائي أثار أيضًا جهدًا ملحوظًا من المعجبين المتميزين، الذين سعوا بشكل جماعي لرسم خريطة لعالم Grand Theft Auto V حتى قبل إطلاقها رسميًا. ولدهشة الجميع، تبين أن الخريطة النهائية التي أنشأها المعجبون، والتي تم تصميمها بدقة باستخدام المقطورات ولقطات الشاشة، كانت دقيقة بشكل مدهش. هناك مشروع مماثل قيد التنفيذ بالفعل لـ GTA VI، حيث يستخدم المشجعون المتفانون لقطات مسربة لرسم خريطة دقيقة لشوارع Vice City.

بينما ننتظر بفارغ الصبر الكشف عن العرض الترويجي الأول للعبة GTA VI، فمن المفيد القيام برحلة عبر الذاكرة لتذكر مشهد الألعاب لعام 2011. شهد ذلك العام وصول عناوين نالت استحسانا كبيرا مثل Batman: Arkham City، Uncharted 3، Skyrim، Portal 2 و Mass Effect 2. وفي الوقت نفسه، شق جهاز Nintendo 3DS طريقه إلى أرفف المتاجر، وتم إطلاق منصة بث الألعاب الشهيرة Twitch رسميًا.

على الرغم من أن العرض الترويجي الأول للعبة GTA V تم إصداره في عام 2011، إلا أن المشجعين اضطروا إلى تحمل تأخير لمدة عامين قبل أن تصل اللعبة أخيرًا إلى الرفوف في عام 2013. وكانت هذه الفجوة البالغة خمس سنوات بين أقساط GTA الرئيسية غير مسبوقة في ذلك الوقت، مما تسبب في دهشة بين مجتمع الألعاب . لم يعلموا أن هذا الانتظار سيكون باهتًا مقارنة بالترقب الذي دام عقدًا من الزمن للعبة GTA VI القادمة.

بينما نتوقع بفارغ الصبر اللمحة الأولى من GTA VI، دعونا نتذكر الحماس والإثارة التي شهدناها منذ 12 عامًا في هذا اليوم عندما أسرت المقطورة المثيرة لـ Grand Theft Auto V مخيلتنا لأول مرة.

الأسئلة المتكررة

س: متى تم إصدار العرض الأول للعبة Grand Theft Auto V؟

ج: تم إصدار العرض الترويجي الأول للعبة Grand Theft Auto V في 2 نوفمبر 2011.

س: هل كانت التكهنات حول النظام العقاري ووجود نيكو بيليتش في Grand Theft Auto V صحيحة؟

ج: لا، تبين أن مؤشرات المقطع الدعائي لنظام عقاري محتمل وظهور نيكو بيليتش لا أساس لها من الصحة.

س: ما مدى دقة الخريطة التي أنشأها المعجبون للعبة Grand Theft Auto V قبل إصدارها؟

ج: تبين أن الخريطة النهائية التي أنشأها المعجبون استنادًا إلى المقاطع الدعائية ولقطات الشاشة دقيقة بشكل صادم، وتمثل العالم داخل اللعبة بدقة.

س: ما هي الأحداث الهامة الأخرى التي حدثت في عام 2011 في صناعة الألعاب؟

ج: في عام 2011، تم إصدار ألعاب بارزة مثل Batman: Arkham City، وUncharted 3، وSkyrim، وPortal 2، وMass Effect 2. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق نظام 3DS من Nintendo، وتم تقديم Twitch رسميًا كمنصة لبث الألعاب.

س: ما هي مدة الانتظار بين Grand Theft Auto V وGrand Theft Auto VI القادمة؟

ج: تم إصدار Grand Theft Auto V في عام 2013، حيث يقدم انتظارًا لمدة خمس سنوات بين أقساط GTA الرئيسية. ومع ذلك، فإن انتظار Grand Theft Auto VI كان أطول، حيث امتد لأكثر من عقد من الزمن.