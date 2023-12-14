العالم الجميل والفريد من أشكال التنين الملتحي

التنانين الملتحية هي مخلوقات رائعة تأتي في مجموعة متنوعة من الأشكال، ولكل منها خصائصه الفريدة. إذا لم تختبر أبدًا متعة امتلاك هذه الحيوانات الأليفة الغريبة أو التفاعل معها، فأنت تفوت عالمًا من الجمال والشخصية.

على عكس العديد من الزواحف، أصبحت التنانين الملتحية خيارًا شائعًا لأصحاب الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة منذ التسعينيات. أحد أسباب شعبيتها هو النطاق الواسع من الأشكال أو الخصائص الفيزيائية التي تظهرها. من الأشكال الكلاسيكية إلى الأشكال الشفافة، والجلدية، والهيبوملانية، والعملاق الألماني، والحرير، ودنر، والويتبليتس، والمفارقة، والصفر، يقدم كل نوع شيئًا مختلفًا من حيث المظهر والشخصية.

الشكل الكلاسيكي، المعروف أيضًا باسم الشكل القياسي، هو النوع الأكثر شيوعًا للتنين الملتحي. ويتميز بأشواك صغيرة على ظهره ورأس مثلث كبير ذو لحية، تشبه تلك الموجودة في البرية الأسترالية. يأتي الشكل الكلاسيكي بألوان مختلفة، مثل البني الداكن أو البني أو الأصفر، مع أظافر سوداء.

تحتوي الأشكال الشفافة على حراشف وأشواك يمكن الرؤية من خلالها، مما يمنحها مظهرًا أخف مقارنة بالأشكال الأخرى. غالبًا ما يكون لديهم جفون زرقاء وعيون سوداء صلبة.

تتمتع التنانين الملتحية الجلدية بظهر أملس دون ظهور نتوءات واضحة، مما يؤدي إلى ظهور ألوان وأنماط أكثر حيوية. وهي معروفة بأشواكها القصيرة على الرأس والجوانب.

الأشكال ناقصة الميلانين تفتقر إلى الصبغة، مما يجعلها تبدو شاحبة. أنماطهم باهتة، وأظافرهم واضحة بدلًا من اللون الأسود. هناك أيضًا أصفار منخفضة وتحولات منخفضة مع اختلافات ألوان مميزة.

يعتبر الشكل العملاق الألماني أكبر من الأشكال الأخرى، حيث يصل طوله إلى 30 بوصة مقارنة بمتوسط ​​الحجم الذي يتراوح بين 16 إلى 24 بوصة. يأتي بألوان مختلفة بسبب التربية الانتقائية.

تفتقر التنانين الملتحية ذات الظهر الحريري، والمعروفة أيضًا باسم الحرير، إلى الحراشف تمامًا، مما يجعلها ملفتة للنظر. إنهم يحتاجون إلى رعاية متخصصة بسبب بشرتهم الحساسة.

تتميز أشكال Dunner بنمط مقياس فريد يختلف عن الأشكال الأخرى. تنمو حراشفها دون أي تنظيم محدد، وغالبًا ما تحتوي على بقع في كل مكان.

تتميز أشكال Witblits بلون باهت وتفتقر إلى الحيوية أو الأنماط. تقع بين الصفر والشكل الناقص الصبغية من حيث اللون.

تعد أشكال Paradox فريدة من نوعها حقًا، مع أنماط ألوان تشبه الطلاء المتناثر. يمكن أن تحتوي على أنماط متماثلة أو غير متماثلة، ويمكن أن تكون الألوان باهتة أو مشرقة.

تكون الأشكال الصفرية بيضاء صلبة بدون لون أو أنماط. وهي تختلف عن التنانين الملتحية البيضاء.

يقدم كل تنين ملتحٍ شيئًا فريدًا وجميلًا. سواء كنت منجذبًا إلى المظهر الكلاسيكي، أو شفافية الشكل الشفاف، أو نعومة الظهر الجلدي، أو الأنماط الجذابة للشكل المتناقض، فهناك تنين ملتحٍ للجميع. تجلب هذه الحيوانات الأليفة الغريبة السحر والبهجة إلى حياة أي من عشاق الزواحف.