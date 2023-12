القبض على أحد عشر شخصا في التحقيق المشترك للمخدرات

By

تعاونت وكالات إنفاذ القانون في تحقيق مشترك بشأن المخدرات بقيادة مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في ويست مترو التابع لمكتب التحقيقات بجورجيا، مما أدى إلى اعتقال واتهام أحد عشر شخصًا. شاركت في العملية عدة وكالات، بما في ذلك فرقة العمل المعنية بالمخدرات في شمال غرب جورجيا، ومكتب عمدة مقاطعة هارالسون، ومكتب عمدة مقاطعة تروب، ومجموعة فرقة العمل 42 لمكتب مقاطعة برمنغهام، ووحدة الجرائم الكبرى بالدائرة القضائية السابعة.

وشملت الاعتقالات أفراداً من مختلف المقاطعات، بتهم تتراوح بين تهريب المخدرات إلى جرائم التآمر. بدأ التحقيق في سبتمبر 2023، واستهدف في البداية شخصًا واحدًا ولكنه كشف لاحقًا عن منظمة لتهريب المخدرات تعمل في مقاطعات متعددة في جورجيا وألاباما.

تم تنفيذ أوامر التفتيش في مواقع متعددة، مما أدى إلى اعتقالات أثناء تنفيذ هذه الأوامر وكجزء من التحقيق الأوسع. وتمت خلال العملية مصادرة حوالي 4 كيلوغرامات من مادة الميثامفيتامين المشتبه بها، و2 رطل من الماريجوانا المشتبه بها، و6 أسلحة نارية، وحوالي 14,000 ألف دولار نقدًا.

وتم احتجاز المشتبه بهم في سجون المقاطعات المختلفة، حيث يهدف التحقيق إلى تعطيل توزيع المخدرات على مستوى الشارع في المناطق المستهدفة وإنشاء مجتمعات أكثر أمانًا.

وبعد انتهاء التحقيقات، سيتم إحالة ملف القضية إلى مكتب المدعي العام بدائرة تلابوسا القضائية لإجراء الملاحقة القضائية. يمكن لأي شخص لديه معلومات تتعلق بهذا التحقيق الاتصال بمكتب مكافحة المخدرات الإقليمي بمكتب جورجيا للتحقيقات في ويست مترو. يمكن إرسال النصائح مجهولة المصدر من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك الاتصال بالرقم 1(800) 597-TIPS (8477)، عبر الإنترنت على الموقع الرسمي لـ GBI، أو باستخدام تطبيق الهاتف المحمول See Something, Send Something.