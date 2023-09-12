أفضل أجهزة التحكم عن بعد التي تعمل بنظام Android لعام 2023: عزز تجربتك الترفيهية

إذا سئمت من البحث عن جهاز التحكم عن بعد المناسب لنظام Android للتحكم في أجهزتك، فلا تبحث أكثر. سنقدم في هذه المقالة أفضل 11 جهاز تحكم عن بعد يعمل بنظام Android لعام 2023 والتي ستغطي جميع احتياجاتك، سواء كان ذلك التحكم في التلفزيون أو نظام المسرح المنزلي أو الأجهزة المنزلية الذكية. توفر أجهزة التحكم عن بعد هذه ميزات متقدمة وواجهات سهلة الاستخدام وتوافقًا سلسًا لتعزيز تجربة الترفيه الخاصة بك.

جهاز التحكم عن بعد لصندوق التلفاز أندرويد:

يعد جهاز التحكم عن بعد هذا ملحقًا ضروريًا لمستخدمي Android TV Box. وهو متوافق مع النماذج الشائعة ولا يتطلب أي برمجة. ما عليك سوى إدخال بطاريات جديدة والبدء في استخدامها على الفور. تتضمن العبوة جهاز تحكم عن بعد واحد، وهو مدعوم ببطاريتين AAA. جهاز التحكم عن بعد صغير الحجم وذو لون أسود، مما يوفر الراحة وسهولة الاستخدام.

استبدال جهاز التحكم عن بعد لـ Android TV Box:

جهاز التحكم عن بعد البديل هذا متوافق مع موديلات Android TV Box المختلفة. فهو يوفر سهولة الإعداد باستخدام بطاريتين AAA جديدتين فقط. التصميم المدمج والتوافق الواسع يجعله خيارًا موثوقًا ومريحًا للتحكم في Android TV Box الخاص بك.

Rii MX3 متعددة الوظائف 2.4G Fly Mouse Mini لوحة مفاتيح لاسلكية وجهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء:

يجمع هذا الجهاز متعدد الاستخدامات بين لوحة المفاتيح اللاسلكية والماوس وجهاز التحكم عن بعد في جهاز واحد. وهو متوافق مع أجهزة مختلفة مثل Google Android Smart TV/Box وIPTV وWindows وMAC OS. يسمح مستشعر الحركة بالتحكم المريح في الماوس عن طريق التلويح بجهاز التحكم عن بعد، ويتميز بإعداد التوصيل والتشغيل. كما أن لديها القدرة على تعلم الأشعة تحت الحمراء، مما يسمح لها بتعلم ما يصل إلى خمسة مفاتيح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون الخاص بك.

بشكل عام، توفر أجهزة التحكم عن بعد التي تعمل بنظام Android الراحة وسهولة الاستخدام والتوافق مع مجموعة واسعة من الأجهزة. بفضل ميزاتها المتقدمة وواجهاتها سهلة الاستخدام، فقد تم تصميمها لتعزيز تجربة الترفيه الخاصة بك. قل وداعًا لمتاعب أجهزة التحكم عن بعد المتعددة وقل مرحبًا بالراحة التي تكون في متناول يدك.

مصادر:

– (المصدر 1: جهاز التحكم عن بعد البديل القياسي الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء)

- (المصدر 2: استبدال جهاز التحكم عن بعد المناسب لـ Android TV Box A95X R2 S905W TX2 TX3 Mini TX5 TX6 TX9 Pro TX3 Max TX92 TX95 Mini TX3 Max TX5 Pro TX5 Max TX6 Max TX9 Pro TX92 TX95)

- (المصدر 3: لوحة مفاتيح Rii MX3 متعددة الوظائف 2.4G Fly Mouse Mini اللاسلكية وجهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء)