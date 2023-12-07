تم التخطيط لتطوير ملعب جولف جديد بقيمة 100 مليون دولار في أليدو

من المقرر أن تقوم شركة Escalante Golf، مشغل نادي الجولف ومقره دالاس، بتطوير ملعب جولف متطور في أليدو، جنوب غرب فورت وورث. يهدف نادي كيلي رانش للغولف، الذي يقع على مساحة 240 فدانًا على طريق الولايات المتحدة السريع 377، إلى إعادة تعريف تجربة لعب الجولف في شمال تكساس. سيكون ملعب البطولة الخاص المكون من 18 حفرة جزءًا من مجتمع كيلي رانش الأكبر، والذي يتضمن خططًا لبناء 2,500 منزل. وتقدر تكلفة التطوير بـ 100 مليون دولار.

تشتهر Escalante Golf بتصميماتها الاستثنائية لملاعب الجولف، وقد تعاونت مع Tripp Davis and Associates لإنشاء ملعب من شأنه أن يتحدى اللاعبين ويلهمهم. ستمتد الدورة على مسافة 7,600 ياردة، مع الاستفادة من التلال المتموجة وتغيرات الارتفاع في المنطقة. ومن المقرر الافتتاح في عام 2025.

بالإضافة إلى الملعب نفسه، سيحتوي نادي كيلي رانش للغولف على منشأة تدريب حديثة تبلغ مساحتها 26 فدانًا مع نطاق قيادة ومخابئ للتدريب والتقطيع ووضع الخضر. سيوفر النادي متجرًا للغولف ومطعمًا وبارًا وشرفة خارجية توفر إطلالات خلابة على الملعب. بالإضافة إلى مرافق الجولف، تقوم Escalante Golf أيضًا بتطوير نادي ألعاب القوى والعافية الذي سيلبي احتياجات عشاق اللياقة البدنية.

أحد الجوانب الفريدة لنادي Kelly Ranch للغولف هو تركيزه الحصري على لعبة الجولف. يهدف النادي إلى خلق بيئة خالية من عوامل التشتيت الأخرى الموجودة عادةً في النوادي الريفية التقليدية. يؤكد جيف كيندريد، نائب الرئيس التنفيذي للنوادي والمنتجعات في Escalante Golf، على جاذبية الأجواء المخصصة للجولف فقط.

سيتألف مجتمع كيلي رانش الأوسع من ثلاثة أحياء مسورة بمنازل تتراوح قيمتها بين 700,000 ألف دولار إلى أكثر من 10 ملايين دولار. علاوة على ذلك، هناك خطط جارية لتطوير المحلات التجارية في كيلي رانش، وهو مركز للبيع بالتجزئة وتناول الطعام بمساحة 65 فدانًا، بالإضافة إلى مكتب بمساحة 50 فدانًا ومجمع طبي.

تأسست شركة Escalante Golf عام 1991، وتدير حاليًا 22 ملعبًا وناديًا للغولف في 13 ولاية. وفي تكساس، تمتلك الشركة أربعة نوادي جولف في منطقة هيوستن. يمهد نادي كيلي رانش للغولف الطريق لمستقبل التميز في لعبة الجولف في فورت وورث ويضيف إلى العدد المتزايد من مشاريع الجولف الكبرى في شمال تكساس.