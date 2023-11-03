توسع شركة Apple عروضها الصحية بمشاريع جديدة

تشتهر شركة Apple بابتكاراتها في صناعة التكنولوجيا، وقد خطت خطوات كبيرة في قطاع الصحة والعافية أيضًا. وفقًا لتقرير حديث لبلومبرج، فإن الشركة لديها العديد من المشاريع الجديدة قيد التنفيذ والتي لديها القدرة على إحداث ثورة في الرعاية الصحية عبر جميع أجهزة Apple.

الهدف الأساسي من هذه المشاريع هو مساعدة المستخدمين على فهم أفضل لبياناتهم الصحية من خلال تطوير مقاييس وتقنيات جديدة يمكنها اكتشاف المشكلات في وقت مبكر. ومن خلال التوسع في ميزاتها الصحية الحالية، تعتزم شركة Apple تزويد المستخدمين بتجربة تتبع صحية شاملة.

إحدى الأجهزة الرئيسية لتتبع الصحة هي Apple Watch. مجهزة بالفعل بميزات مثل مراقبة معدل ضربات القلب وتتبع النوم، قد تتمكن Apple Watch قريبًا من مراقبة ضغط الدم ومستويات الجلوكوز في الدم أيضًا. يمكن أن يغير هذا التطور قواعد اللعبة بالنسبة لمرضى السكر، لأنه يلغي الحاجة إلى الأساليب التدخلية لمراقبة الجلوكوز.

بالإضافة إلى مراقبة ضغط الدم ونسبة الجلوكوز في الدم، قد تتضمن Apple Watch أيضًا ميزة الكشف عن انقطاع التنفس أثناء النوم والتي تحلل أنماط النوم والتنفس لتقدير الحالة. علاوة على ذلك، تتطلع الشركة إلى توسيع وظائف الميزات الموجودة، مثل مقياس الحرارة، للكشف عن الحمى.

لا تقصر شركة Apple ابتكاراتها الصحية على ساعة Apple Watch وحدها. يشير التقرير إلى أن نماذج AirPods القادمة يمكن أن تكون بمثابة أدوات مساعدة للسمع بدون وصفة طبية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجهيز AirPods بالقدرة على إجراء اختبارات السمع، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى الرعاية بسهولة.

ومن الجدير بالذكر أن أحدث تقنيات Apple، Vision Pro، ستحصل أيضًا على ترقيات صحية. وتعمل الشركة على ميزات مكافحة القلق والتأمل المعزز لجهاز Vision Pro، بالإضافة إلى نظام الواقع الافتراضي الذي يعزز التفكير الإيجابي. علاوة على ذلك، سيتم استخدام المستشعرات الموجودة بالجهاز لمسح عيون مرتديه بحثًا عن بيانات الصحة الإدراكية.

ومن خلال هذه المشاريع، تستعد شركة Apple لتشكيل مستقبل تكنولوجيا الرعاية الصحية. ومن خلال دمج الميزات الصحية في أجهزتها الشائعة، تهدف الشركة إلى تمكين المستخدمين من التحكم في صحتهم واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي الميزات الصحية الجديدة المتوقعة لساعة Apple Watch؟

ج: يُشاع أن ساعة Apple Watch القادمة ستشمل مراقبة ضغط الدم ونسبة الجلوكوز في الدم، واكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم، واكتشاف الحمى باستخدام مقياس الحرارة المدمج.

س: هل ستتمتع طرازات AirPods الجديدة بقدرات تتعلق بالصحة؟

ج: نعم، تخطط شركة Apple لجعل سماعات AirPods مزدوجة كمعينات سمعية متاحة دون وصفة طبية وقادرة على إجراء اختبارات السمع.

س: ما هي الترقيات الصحية الموجودة في متجر Apple Vision Pro؟

ج: قد يتلقى Vision Pro ميزات مضادة للقلق وميزات تأمل محسّنة، بالإضافة إلى نظام الواقع الافتراضي للتفكير الإيجابي. سيتم أيضًا استخدام أجهزة الاستشعار الموجودة بالجهاز لجمع بيانات الصحة المعرفية من عيون مرتديها.