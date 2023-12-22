يلجأ المشاهير إلى مبيعات الفناء أثناء الإغلاق

ملخص: مع ارتفاع مبيعات الساحات أثناء فترة الإغلاق، يجد المزيد والمزيد من المشاهير طرقًا فريدة لترتيب منازلهم أثناء التواصل مع المعجبين ورد الجميل للمجتمع.

في حين أن مبيعات الفناء غالبًا ما كانت مرتبطة بالأشخاص العاديين الذين يتطلعون إلى التخلص من العناصر غير المرغوب فيها، فقد دفع الوباء المستمر العديد من المشاهير إلى القفز على هذا الاتجاه. وفي تطور مفاجئ، فإنهم يستخدمون هذه الأحداث ليس فقط للتخلص من الأشياء الزائدة ولكن أيضًا للتواصل مع المعجبين والمساهمة في الأعمال الخيرية.

أحد هؤلاء المشاهير الذين استضافوا مؤخرًا ساحة بيع هو الممثل الحائز على جائزة الأوسكار إيثان هوك. وتضمن المزاد، الذي أقيم في فناء منزله في لوس أنجلوس، مجموعة من العناصر بما في ذلك الملابس والمقتنيات والأثاث. واصطف المشجعون لساعات طويلة للحصول على قطعة تذكارية أو لمجرد إلقاء نظرة على المشاهير المفضلين لديهم. ذهبت جميع عائدات البيع إلى جمعية خيرية محلية تدعم الشباب المحرومين.

بعد نجاح بيع ساحة هوك، سارع المشاهير الآخرون إلى اتباع حذوه. استضافت المغنية تايلور سويفت حفل "Swift Sale" الخاص بها في ناشفيل، حيث تمكن المعجبون من شراء الملابس والإكسسوارات وحتى بعض الدعائم المسرحية الخاصة بها. استقطب الحدث حشودًا ضخمة وكان يُنظر إليه على أنه وسيلة فريدة لتايلور للتواصل مع قاعدة معجبيها المتفانين.

لم يوفر هذا الاتجاه تجربة ممتعة وجذابة للجماهير فحسب، بل سمح أيضًا للمشاهير بترتيب منازلهم والمساهمة في المساعي الخيرية. في زمن التباعد الاجتماعي، أثبتت مبيعات الفناء أنها طريقة مبتكرة للمشاهير للتواصل مع معجبيهم مع تقديم العطاء للمجتمع.