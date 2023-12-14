12 عادة يجب أن تفكر في التخلص منها بعد بلوغك سن الستين

مع دخولنا الستينيات من العمر، فهذا هو الوقت المثالي لإعادة تقييم عاداتنا وخيارات نمط حياتنا. في حين أن بعض العادات قد تكون مفيدة لنا في الماضي، إلا أنها قد لا تكون مفيدة مع تقدمنا ​​في السن. دعنا نستكشف 60 عادة يجب أن تفكر في التخلي عنها بعد بلوغك سن الستين لتعيش حياة أكثر سعادة وإشباعًا.

1. إهمال الروابط الاجتماعية: يعد البقاء نشيطًا اجتماعيًا أمرًا بالغ الأهمية للصحة العقلية. إعطاء الأولوية للتجمعات العائلية، والتعرف على أشخاص جدد، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية.

2. التغاضي عن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: النشاط البدني هو المفتاح للحفاظ على الصحة والحركة. اختر تمارين مثل المشي أو السباحة أو اليوغا، فهي لطيفة على المفاصل.

3. تجاهل عادات الأكل الصحية: تتغير احتياجاتك الغذائية مع تقدمك في العمر. التركيز على اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، والتقليل من الأطعمة المصنعة.

4. مقاومة التكنولوجيا الجديدة: يمكن أن يؤدي تبني التكنولوجيا إلى تحسين حياتك بعدة طرق، بدءًا من البقاء على اتصال مع أحبائك وحتى الوصول إلى المعلومات والخدمات.

5. التمسك بالفوضى: يمكن أن يؤدي تنظيم مساحة المعيشة الخاصة بك إلى عقل أكثر صفاءً وتقليل التوتر. فكر في تقليص حجم العناصر التي لم تعد تستخدمها أو التخلص منها.

6. تخطي الفحوصات الطبية المنتظمة: تصبح الفحوصات المنتظمة أكثر أهمية مع تقدمك في العمر. ابق على اطلاع بصحتك من خلال جدولة زيارات منتظمة لطبيبك.

7. الالتزام بروتين صارم: على الرغم من أن الروتين مريح، إلا أن الانفتاح على التجارب الجديدة يمكن أن يثري حياتك. جرب هوايات جديدة، أو سافر إلى أماكن جديدة، أو تعلم شيئًا جديدًا.

8. التغاضي عن الصحة النفسية: الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة البدنية. انخرط في الأنشطة التي تعزز الصحة العقلية مثل التأمل أو الاستشارة أو الانضمام إلى مجموعات الدعم.

9. تجنب التكنولوجيا للبقاء على اطلاع: على الرغم من أهمية أخذ فترات راحة من الأخبار، إلا أن البقاء على اطلاع بالعالم من حولك يمكن أن يكون أمرًا تمكينيًا وجذابًا.

10. إهمال العناية بالبشرة: تحتاج بشرتك إلى مزيد من العناية مع تقدمك في السن. استخدمي واقي الشمس بانتظام ورطبي بشرتك يوميًا للحفاظ على صحة بشرتك.

11. التخلص من الضغائن: التمسك بمظالم الماضي يمكن أن يكون ضارًا بصحتك العقلية. مارس الغفران لجلب المزيد من السلام إلى حياتك.

12. تجنب التخطيط المالي: لم يفت الأوان بعد للتخطيط لأموالك. اطلب المشورة من المستشارين الماليين وقم بوضع خطط لضمان أمنك المالي.

إن التخلي عن هذه العادات مع تقدمك في العمر لا يتعلق بالقيود، بل يتعلق بالتكيف من أجل نوعية حياة أفضل. تقبل التغييرات والتحديات التي تأتي مع الشيخوخة، وتذكر أنه لم يفت الأوان أبدًا لبدء حياة أكثر سعادة وصحة. شارك هذه المقالة مع الأصدقاء والعائلة، وشجع بعضكم البعض على إجراء هذه التغييرات الإيجابية لحياة أكثر سعادة بعد سن الستين!