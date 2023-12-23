أفضل 10 ولايات لديها القدرة على أن تصبح مناطق زرقاء

حدد تقرير حديث أفضل عشر ولايات في الولايات المتحدة لديها القدرة على أن تصبح مناطق زرقاء - وهي المناطق التي يميل سكانها إلى العيش حياة أطول وأكثر صحة. واستندت البيانات المستخدمة لتحديد هذه الحالات إلى عوامل مثل أنماط النوم ومستويات النشاط البدني ومعدلات القلق والاكتئاب.

ومن المثير للاهتمام أن التقرير وجد أيضًا أن الولايات التي لديها عدد أكبر من عمليات البحث على Google عن المطاعم الخالية من اللحوم احتلت مرتبة أعلى في المؤشر. يمكن أن يعزى هذا الارتباط إلى حقيقة أن المناطق الزرقاء توصي باتباع نظام غذائي نباتي في الغالب، مع استهلاك محدود للبيض والأسماك ومنتجات الألبان.

علاوة على ذلك، فإن الولايات التي لديها نسبة عالية من السكان المتدينين سجلت أيضًا نتائج جيدة على المؤشر. ويتماشى هذا مع نتائج بحث دان بيوتنر، الذي يشير إلى أن الأشخاص الذين ينتمون إلى المجتمعات الدينية يميلون إلى العيش في مناطق ذات متوسط ​​عمر متوقع أعلى.

إذًا، ما هي الدول التي لديها القدرة على أن تصبح المناطق الزرقاء التالية؟ الولايات العشر الأولى التي تم تحديدها في التقرير هي كاليفورنيا ومينيسوتا ويوتا ونورث كارولينا وماساتشوستس وميريلاند وفيرجينيا وكونيتيكت ورود آيلاند وكولورادو. أظهرت هذه الحالات مؤشرات إيجابية من حيث الصحة والعافية وطول العمر.

في حين أن مفهوم المناطق الزرقاء نشأ من دراسة مواقع في إيطاليا واليونان واليابان وكوستاريكا ولوما ليندا في كاليفورنيا، فمن الواضح أن مناطق زرقاء جديدة قد تظهر في المستقبل. ومع وجود المزيج الصحيح من العوامل مثل أنماط الحياة الصحية، والمشاركة المجتمعية، والأنظمة الغذائية النباتية، فإن هذه الولايات لديها القدرة على أن تصبح ملاذات للأفراد الذين يسعون إلى حياة طويلة وصحية.

وفي الختام، يسلط التقرير الضوء على أهمية العوامل المختلفة، بما في ذلك النظام الغذائي، وممارسة الرياضة، والعلاقات الاجتماعية، في تعزيز طول العمر والرفاهية. ومع استمرار هذه الولايات في إعطاء الأولوية لهذه الجوانب الصحية، فقد تصبح المناطق الزرقاء التالية وتلهم الآخرين لتبني أنماط حياة أكثر صحة.