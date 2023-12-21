فسيفساء مذهلة لسديم الدجاجة الراكضة تم التقاطها بواسطة VLT

لقد جلب لنا إنجاز فلكي حديث فسيفساء ساحرة لسديم الدجاجة الجارية. التقط التلسكوب الكبير جدًا (VLT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي مئات الإطارات التي تم تجميعها معًا بخبرة لإنشاء صورة مذهلة.

إن سديم الدجاجة الجارية، وهو أعجوبة سماوية يمكن مقارنتها في حجمها بـ 25 قمرا مكتملا، واسع جدا لدرجة أنه كان من المستحيل وضعه في تعريض واحد. ونتيجة لذلك، شرع فريق VLT في المهمة الصعبة المتمثلة في إنشاء فسيفساء بحجم 1.5 مليار بكسل، مما يسمح لنا باستكشاف المناطق المختلفة لهذا السديم المذهل.

في قلب هذه الأعجوبة الكونية، يوجد الهيكل الأكثر سطوعًا هو IC 2948. ويرى بعض المراقبين أنه رأس أو ذيل الدجاجة الجارية، اعتمادًا على منظورهم. وفي مكان قريب، يقف IC 2944 شامخًا مثل عمود، مما يزيد من جمال السديم المعقد. والجدير بالذكر أنه يمكن رصد نجم لامبدا سنتوري الذي يمكن رؤيته بالعين المجردة إلى جانب السديم. ومن المثير للاهتمام أنه يقع أقرب إلينا بكثير من سديم الدجاجة الجارية، والذي يقع على بعد حوالي 6,500 سنة ضوئية.

تلتقط الفسيفساء أيضًا هياكل أخرى بعيدة عن السديم الرئيسي، مثل الصمغ 39 و40. علاوة على ذلك، إذا قمت بتكبير الصورة الكاملة، فسوف تنبهر بمشهد النجوم الصغيرة المتكونة حديثًا الخارجة من السديم، بالإضافة إلى وجود كريات بوك، وهي جيوب داكنة من الغاز والغبار الكثيف.

القول بأن هذه الصورة مذهلة هو بخس. إنها هدية حقيقية لعشاق الفضاء، حيث تقدم لمحة عن الجمال الهائل والتعقيد الذي يتميز به عالمنا. تعد فسيفساء سديم الدجاجة الجارية في VLT بمثابة شهادة على القدرات المذهلة للتلسكوبات الحديثة في التقاط عجائب الكون ليستمتع بها الجميع.