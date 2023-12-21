تكشف الصورة الفسيفسائية المذهلة لسديم الدجاجة الجارية عن تفاصيل مذهلة

كشف بحث جديد مذهل أجراه المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) عن صورة فسيفسائية غير عادية لسديم الدجاجة الجارية التي أنشأها التلسكوب الكبير جدًا (VLT). التقط VLT مئات الإطارات، وتم تجميعها معًا بمهارة لإنتاج صورة مذهلة بحجم 1.5 مليار بكسل.

يُظهر سديم الدجاجة الجارية، الذي يعادل حجمه 25 قمرًا مكتملًا في سماء الليل، مناطق مختلفة من السديم بتفاصيل معقدة. ومن بين هذه المناطق، فإن المنطقة الأكثر سطوعًا هي IC 2948، والتي يرى بعض المراقبين أنها رأس أو ذيل الدجاجة الجارية. المجاور هو IC 2944، وهو هيكل عمودي يشبه العمود تقريبًا. ومن المثير للدهشة أن النجم المبهر Lambda Centauri يقع بين معالم السديم، ويمكن رؤيته بالعين المجردة وأقرب بكثير إلى الأرض من السديم الذي يقع على مسافة 6,500 سنة ضوئية.

تكشف الصورة الفسيفسائية أيضًا عن هياكل منفصلة، ​​مثل الصمغ 39 والصمغ 40، بالإضافة إلى الصمغ 41 الموجود في أسفل اليمين. يؤدي تكبير الصورة الكاملة إلى الكشف عن مشهد مذهل لنجوم حديثة الولادة تخرج من السديم، إلى جانب كريات بوك، وهي مناطق مظلمة غامضة تتكون من غاز وغبار كثيفين.

هذه الصورة الفسيفسائية الرائعة هي حقًا هدية لعشاق الفضاء، حيث تعرض الجمال المذهل والتعقيد المذهل لسديم الدجاجة الجارية. وبينما تواصل التلسكوبات سعيها لالتقاط الصور الأكثر روعة للعجائب السماوية، فإن هذا الإنجاز الأخير الذي حققه VLT يمثل شهادة على القدرات الرائعة لتكنولوجيا الرصد الحديثة.