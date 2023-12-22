أوبو A59 5G: هاتف ذكي 5G بسعر معقول مع ميزات رائعة

ملخص: أطلقت شركة oppo الهاتف الذكي oppo a59 5g في الهند، والذي يوفر جهاز 5g بأسعار معقولة مع تصنيف مقاوم للماء ودعم الشحن السريع. يأتي الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي ويتميز ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير. بفضل عروض الإطلاق والخصومات الجذابة، يثبت هاتف Oppo A59 5G أنه خيار رائع لأولئك الذين يبحثون عن هاتف 5G أنيق وموجه نحو الأداء.

تقديم منظور مختلف: شق هاتف Oppo A59 5G طريقه إلى السوق الهندية باعتباره هاتفًا ذكيًا ميسور التكلفة ومليئًا بالميزات. يأتي هذا الهاتف بسعر أقل من 15,000 روبية، وهو مزود بتصنيف مقاوم للماء، مما يجعله متينًا وموثوقًا. إنه متوفر في خيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومتغير تخزين 128 جيجابايت بسعر 14,999 روبية. ولم تكشف الشركة عن سعر متغير ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت حتى الآن. سيتم طرح الهاتف للبيع بدءًا من 25 ديسمبر، ويمكن شراؤه من متجر أوبو الإلكتروني، وFlipkart، وأمازون.

ولجعل الصفقة أكثر إغراءً، تقدم شركة أوبو خصمًا قويًا وخيارات الأقساط الشهرية بدون تكلفة لمدة تصل إلى 6 أشهر عند شراء الهاتف من بائعي تجزئة محددين ومتاجر أوبو. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال كبار الممولين، يمكن للعملاء الاستفادة من خيارات دفع الأقساط الشهرية الجذابة بدءًا من 1,699 روبية فقط.

كجزء من برنامج My oppo الحصري، يتمتع العملاء بفرصة الفوز بمكافآت مثيرة عند شراء هاتف oppo a59 5g. علاوة على ذلك، وكجزء من عرض التوفير الذكي Bonanza للعام الجديد، قدمت شركة أوبو خصومات وعروض جذابة على منتجات مختارة من السلسلة A. يمكن للعملاء الاستمتاع باسترداد نقدي يصل إلى 10%، وخيارات الدفعة الأولى صفر لدى شركاء محددين، وأقساط شهرية بدون تكلفة لمدة 6 أشهر.

يتميز هاتف oppo A59 5G بشاشته الكبيرة وتصميمه الجميل. ويتميز بإطار مسطح وتصميم أنيق مع شاشة sAMOLED بمعدل تحديث 90 هرتز. كما أن الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP54. بفضل لوحة LCD مقاس 6.56 بوصة، يدعم الهاتف دقة HDR10+ مع معدل تحديث 90 هرتز وذروة سطوع 720 شمعة. مدعومًا بشريحة MediaTek Dimensity 6020، يعمل هاتف oppo A59 5G على ColorOS 13.1 استنادًا إلى Android 13.

ومع دعم الشحن السريع للهاتف بقوة 33 واط، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بشحن سريع ومريح. ولعشاق التصوير الفوتوغرافي، يوفر الهاتف إعداد كاميرا خلفية مزدوجة مع كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، توجد كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. تم تجهيز هاتف oppo A59 5G ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة ومقبس صوت مقاس 3.5 ملم. كما يتميز بمنفذ USB من النوع C لنقل البيانات والشحن. بالإضافة إلى ذلك، يشتمل الهاتف على مستشعر بصمة الإصبع مثبت على الجانب للوصول السريع والآمن.

في الختام، يوفر هاتف oppo A59 5G قيمة ممتازة مقابل المال بفضل قدرته على تحمل التكاليف، وتصنيف مقاومته للماء، وعمر البطارية المذهل، وعروض الإطلاق الجذابة. إنه خيار رائع لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي 5G أنيق وموجه نحو الأداء.