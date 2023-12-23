انتشار تطبيقات نقل الركاب في بنغالورو يدفع السائق المحلي إلى إطلاق تطبيقه الخاص

تولى سائق سيارة أجرة من بنغالورو زمام الأمور بنفسه وأطلق تطبيقه الخاص لخدمات نقل الركاب المسمى Nano Travels للتنافس مع الشركات العملاقة مثل Uber وOla. بالإضافة إلى توفير خدمة تأجير السيارات، يتميز التطبيق أيضًا بوظيفة فريدة تسمح للسائق بالترويج لتطبيقه الخاص ومعلومات الاتصال للركاب أثناء الرحلة.

ولاقت جهود السائق اهتماماً ودعماً، وأشاد الكثيرون بمبادرته. وسرعان ما انتشرت أخبار إطلاق تطبيقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الناس عن إعجابهم بلوكيش، السائق الذي يقف وراء المشروع. لقد اجتذب بالفعل أكثر من 600 سائق للانضمام إلى منصته، ويواصل التركيز على توسيع أعماله.

علاوة على ذلك، كشف Lokesh مؤخرًا عن إصدار التطبيق لنظام التشغيل iOS، مما يجعله في متناول مستخدمي iPhone. من المتوقع أن يجذب إطلاق إصدار Apple المزيد من المستخدمين إلى النظام الأساسي.

يُنظر إلى هذه الخطوة التي قام بها Lokesh على أنها خطوة جريئة ومبتكرة في صناعة خدمات نقل الركاب. إنه يتحدى هيمنة اللاعبين الراسخين مثل Uber وOla ويمنح السائقين فرصة للسيطرة على أعمالهم الخاصة. ومن خلال القدرة على الترويج لتطبيقاتهم وخدماتهم الخاصة، يمكن للسائقين إنشاء اتصال مباشر مع ركابهم، مما يخلق تجربة أكثر تخصيصًا وكفاءة.

كانت الاستجابة لـ Nano Travels إيجابية للغاية، حيث أشاد الكثيرون بروح المبادرة والتصميم التي يتمتع بها Lokesh. يرى الناس نجاحه كمصدر إلهام ومثال لرواد الأعمال الطموحين الآخرين في هذه الصناعة.

أدى ظهور تطبيقات نقل الركاب في بنغالورو إلى خلق منافسة شرسة، لكن جهود لوكيش تثبت أن هناك مجالًا للابتكار ودخول لاعبين جدد في السوق. مع قيام المزيد من السائقين مثل Lokesh بأخذ زمام المبادرة لإطلاق منصاتهم الخاصة، من المقرر أن يشهد مشهد خدمات نقل الركاب في بنغالورو تغييرات كبيرة.