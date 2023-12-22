OPPO تطلق هاتفًا ذكيًا جديدًا بميزانية محدودة A59 5G في الهند

أطلقت OPPO، شركة التكنولوجيا الشهيرة، مؤخرًا أحدث هواتفها الذكية ذات الميزانية المحدودة، A59 5G، في الهند. يتميز هذا الهاتف الذكي الأنيق بشاشة FHD+ مقاس 6.56 بوصة وكاميرا بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة. يضيف تصميم الجسم النحيف للهاتف لمسة من الراحة، مما يمنحه مظهرًا متميزًا. يحل هاتف A59 5G محل الطراز A58 الذي تم طرحه في نوفمبر.

يأتي A59 5G في نوعين مختلفين من الذاكرة. يوفر الطراز الأساسي ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت + مساحة تخزين 128 جيجابايت، بسعر 14,999 روبية هندية. من ناحية أخرى، يوفر الإصدار الأعلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت للتخزين مقابل 16,999 روبية هندية. يمكن للعملاء الاختيار من بين خيارات الألوان Silk Gold وStar Black.

اعتبارًا من 25 ديسمبر 2023، يمكن للمشترين شراء الهاتف من خلال مواقع التجارة الإلكترونية وموقع OPPO الرسمي ومتاجر البيع بالتجزئة غير المتصلة بالإنترنت. تقدم OPPO حاليًا عروضًا جذابة للعام الجديد على الهاتف، بما في ذلك استرداد نقدي يصل إلى 1500 روبية هندية على بطاقات مصرفية مختارة، وأقساط شهرية بدون تكلفة لمدة ستة أشهر، وبدون دفعة مقدمة.

ومن حيث المواصفات، يعمل هاتف A59 5G على نظام ColorOS المستند إلى Android 13 ويتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 6020، المُصنعة بعملية 7 نانومتر، مع سرعة ساعة تصل إلى 2.2 جيجا هرتز. كما أنه يتميز بوحدة معالجة الرسوميات Mali-G57 للرسومات.

ويدعم الهاتف الذكي خيارات ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 جيجابايت و6 جيجابايت، حيث يتميز الأخير بتقنية الامتداد التي توفر للهاتف قوة ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت. يأتي مزودًا بمساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة SD.

يوفر A59 5G إعداد كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر أساسي بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة f/2.2 وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل. ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، فهو مزود بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

يتميز الهاتف بشاشة HD + مقاس 6.56 بوصة مع نمط قطرة الماء وسطوع يصل إلى 720 شمعة في المتر المربع. تعمل بمعدل تحديث 90 هرتز.

يعمل الجهاز ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع، مزود بشاحن SuperVOOC بقدرة 33 وات. كما أنه يدعم ميزات الاتصال الأساسية، بما في ذلك مقبس 3.5 ملم ومستشعر بصمة الجانب وتصنيف IP54.

بشكل عام، يوفر OPPO A59 5G مزيجًا رائعًا من الميزات والقدرة على تحمل التكاليف، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمستخدمي الهواتف الذكية المهتمين بالميزانية.