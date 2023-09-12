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آبل تستعد لإطلاق iPhone 15 خلال أسبوع واحد

Byروبرت أندرو

سبتمبر 12، 2023
آبل تستعد لإطلاق iPhone 15 خلال أسبوع واحد

أثار إطلاق هاتف iPhone الجديد ضجة كبيرة في السوق، حيث كشفت شركة Apple عن أربعة طرازات جديدة في السنوات الأخيرة. الآن، لم يتبق سوى أسبوع واحد حتى إطلاق iPhone 15 في 12 سبتمبر. ومن المتوقع أيضًا أن يعرض الحدث، الذي سيقام في مسرح ستيف جوبز في كاليفورنيا، ساعة Apple Watch وAirPods الجديدة.

انتشرت التكهنات والشائعات حول ميزات هاتف iPhone الجديد منذ أشهر. أحد النماذج التي حظيت بأكبر قدر من الاهتمام هو iPhone 15 Ultra. لقد بحثنا في شائعات السوق لمعرفة ما يمكن توقعه.

وكما هو الحال مع الطرازات السابقة، من المتوقع أن تقدم شركة Apple ترقيات وتحسينات في جوانب مختلفة. تشير الشائعات إلى أن iPhone 15 سيحتوي على معالج قوي وقدرات كاميرا محسنة وعمر بطارية أكبر. بالإضافة إلى ذلك، هناك تكهنات حول إمكانية تقديم شاشة ذات معدل تحديث مرتفع وقدرات الواقع المعزز المحسنة.

وينتظر عشاق Apple وعشاق التكنولوجيا على حد سواء بفارغ الصبر الإطلاق لمعرفة ما إذا كانت هذه الشائعات صحيحة. الترقب يتزايد، ويبدو أن شركة Apple تمكنت مرة أخرى من إثارة الإثارة والتكهنات حول طرازات iPhone الجديدة.

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By روبرت أندرو

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