من المقرر أن تطلق شركة Apple هاتف iPhone 15 المرتقب اليوم، وهي المرة الأولى التي يكون فيها الهاتف "صنع في الهند" متاحًا للجمهور. إن الإثارة العالمية لإطلاق iPhone 15 واضحة، حيث ينتظر عشاق التكنولوجيا في الهند الكشف عنه بفارغ الصبر. يحمل إطلاق iPhone 15 أهمية كبيرة بالنسبة للمستهلكين الهنود، حيث يمثل علامة فارقة في تاريخ البلاد. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تجميع جهاز iPhone في الهند، وبمجرد إطلاقه، سيكون متاحًا للمبيعات العالمية.

وسيقتصر إطلاق آيفون 15 في البداية على سوق جنوب آسيا، حيث ستتوفر نسخة الهاتف “صنع في الهند”. ومع ذلك، فإن أجهزة iPhone المصنعة في الصين ستكون متاحة أيضًا في جميع أنحاء العالم. ويأتي إنتاج آيفون 15 في الهند نتيجة لتنويع العديد من الشركات إنتاجها بعيدا عن الصين، خاصة بعد الاضطرابات التي سببتها الجائحة. وقد برزت الهند كموقع مفضل للتصنيع بسبب بيئة الأعمال المواتية.

بدأت مجموعة Foxconn Technology Group، الشركة المسؤولة عن تصنيع هواتف Apple iPhone، بإنتاج iPhone 15 في مصنعها في تاميل نادو الشهر الماضي. أثار هذا التطور تكهنات حول تسعير iPhone 15 في الهند. وبينما تم تصنيع الطرازين السابقين، iPhone 13 وiPhone 14، في الهند أيضًا، إلا أن الأسعار لم تختلف بشكل كبير عن نظيراتها العالمية.

ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان سعر هاتف iPhone 15 “المصنوع في الهند” سيكون أقل مقارنة بالموديلات السابقة. كان سعر إطلاق iPhone 13 في الهند هو 79,900 روبية لمتغير 128 جيجابايت، كما تم إطلاق البديل الأساسي لجهاز iPhone 14 عند نقطة سعر مماثلة. كان السعر الأمريكي لكلا الطرازين 799 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يُترجم إلى ما يقرب من 100 ضعف السعر في الهند. ما إذا كان هذا الفارق الكبير في السعر سيتغير مع iPhone 15 لا يزال غير مؤكد في الوقت الحالي.

وفي الختام، يعد إطلاق هاتف iPhone 15 بمثابة لحظة مثيرة لعشاق التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الهند حيث ستتوفر نسخة “صنع في الهند”. يعكس التحرك نحو تصنيع أجهزة iPhone في الهند اتجاهًا متزايدًا للشركات لتنويع إنتاجها بعيدًا عن الصين. وبينما يتوقع المستهلكون الإطلاق بفارغ الصبر، فإنهم يأملون في رؤية استراتيجية تسعير أكثر ملاءمة لجهاز iPhone 15 في الهند.

مصادر:

- مصدر المقال: [الأخبار الماراثية] (المصدر)

- تعريفات:

– صنع في الهند: يشير إلى المنتجات التي يتم تصنيعها أو تجميعها داخل الهند.

- مجموعة فوكسكون للتكنولوجيا: شركة تصنيع إلكترونيات تايوانية معروفة بإنتاج أجهزة آيفون وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.