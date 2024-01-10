نانوليف تكشف عن أضواء خارجية جديدة وإضاءة ذكية للسقف المعتمدة على الوحدات

أعلنت نانوليف، الشركة الرائدة في مجال الإضاءة الذكية، عن إطلاق منتجاتها الأحدث، بما في ذلك Smart Multicolor Outdoor String Lights, Smart Multicolor Permanent Outdoor Lights وSkylight Smart Modular Ceiling Light. من المتوقع أن تعزز هذه الإضافات المبتكرة لتشكيلة نانوليف وجود الشركة في سوق الإضاءة الذكية وتنافس قادة الصناعة الآخرين مثل Hue و Twinkly.

ستتوفر أضواء الخارجية Smart Multicolor Outdoor String Lights و Smart Multicolor Permanent Outdoor Lights في فصل الربيع. تتيح هذه الأضواء الخارجية القابلة للتوجيه للمستخدمين تغيير الألوان وإنشاء عروض إضاءة ساحرة. يمكن التحكم في هذه الأضواء بسهولة عبر أوامر الصوت والتطبيقات المختلفة عبر منصات المنزل الذكي الرئيسية مثل Apple Home و Amazon Alexa و Google Assistant و Samsung SmartThings.

علاوة على ذلك، قدمت نانوليف قدرات التكامل مع منتجاتها الحالية. يمكن للمستخدمين تجميع الأضواء الخارجية مع أضواءهم الداخلية وجدولة المشاهد الإضاءة التلقائية باستخدام تطبيق Matter.

بالإضافة إلى الأضواء الخارجية، قدمت نانوليف أيضًا Skylight Smart Modular Ceiling Light. تم تصميم هذه الألواح المصممة لتحاكي ضوء الشمس لتكون قابلة للتغيير بألوانها ومتزامنة مع الصوت. ستتوفر Skylight Smart Modular Ceiling Light للشراء في وقت لاحق من هذا الشهر.

لتعزيز تجربة الإضاءة بشكل أكبر، قدمت نانوليف أيضًا شريط الإضاءة الداخلي Smart Multicolor Lightstrip وبرنامج Orchestrator الذي من المقرر أن يصدر في الربيع. يعمل شريط الإضاءة الداخلي Smart Multicolor Lightstrip كشريط إضاءة داخلي قابل للتغيير بالألوان ويعمل مع تقنية Matter ومن المقرر طرحه في الربيع. يتيح برنامج Orchestrator، الذي سيتم طرحه في الربيع أيضًا، عروض إضاءة مخصصة تستجيب بذكاء للموسيقى.

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