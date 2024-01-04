ناسا: مروحية إنجينيويتي تلهم رحلات المريخ للأجيال القادمة

تمكنت مروحية إنجينيويتي التابعة لناسا، التي تم تصميمها في الأصل كمظهر تقني، من تجاوز التوقعات بأداءها المذهل وأتمت الآن 70 رحلة على سطح الكوكب الأحمر. لم تمد فقط نجاح إنجينيويتي مهمتها كمراقبة لروفر الاستمرارية، بل أثرت أيضًا على خطط ناسا لاستكشاف المريخ في المستقبل.

في تعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية، أعلنت ناسا نيتها تضمين اثنتين من المروحيات المستندة إلى إنجينيويتي على مركبة فضائية مستقبلية لمهمة استعادة عينات المريخ. ستعمل هذه المروحيات كنسخ احتياطية، تنقل العينات التي جمعها روفر الاستمرارية من مخزن سطحي إلى المركبة الفضائية، في حالة عدم قدرة الروفر على تسليم العينات بنفسه.

يعمل المهندسون في مختبر جت للدفع التابع لناسا على تكييف تصميم إنجينيويتي لمهمة استعادة العينات، باستخدام الدروس القيمة التي تم استخلاصها من رحلات المروحية. تعد تصميمات محسنة للديناميكا الهوائية والبيئة الحرارية للمروحية أمرًا بالغ الأهمية لضمان أدائها واستقرارها في ظروف المريخ القاسية، بما في ذلك درجات الحرارة المنخفضة خلال الليل.

في حين يجري مراجعة هندسة مهمة استراتيجية استعادة العينات، تلتزم ناسا بتحقيق تقدم كبير والالتزام بالجدول الزمني المعلن في فصل الخريف. تهدف المراجعة إلى معالجة المخاوف المتعلقة بجاهزية وتكلفة الخطة القائمة. بالإضافة إلى ذلك، تواجه قيود الميزانية تحديات، حيث تقدم مشروع قانون الاعتمادات المقترح من مجلس الشيوخ تمويلًا أقل من المطلوب لمهمة استعادة عينات المريخ وغيرها من المهمات.

عبر تيدي تزانيتوس، مدير مشروع إنجينيويتي في مختبر جت للدفع، عن سعادته بالعمل على الإصدار التالي من المروحيات المريخية بوقتٍ سابق من المتوقع. وشدد على أن الفريق لم يتخيل أنه سيطوِّر الإصدار الثاني بينما ما زالت إنجينيويتي تعمل، مما يبرز وتيرة التقدم المتسارعة في استكشاف المريخ.

أصبحت مروحية إنجينيويتي التابعة لناسا مصدر إلهام ومعلمًا في استكشاف المريخ، مثبتة القدرة المحتملة للمركبات الجوية على تعزيز المهام العلمية وفتح آفاق جديدة لاستكشاف الفضاء في المستقبل.

أسئلة متكررة

س: ما هو الغرض من مروحية إنجينيويتي على المريخ؟

تم تصميم مروحية إنجينيويتي على المريخ في الأصل كمظهر تقني لاختبار إمكانية الطيران المدعوم في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ. لقد تطورت الآن إلى مهمة استكشافية لصالح روفر الاستمرارية وتجاوزت بشكل كبير عدد الرحلات المتوقع.

س: كيف سيتم دمج إنجينيويتي في مهمة استعادة عينات المريخ؟

تخطط ناسا لتضمين مروحتين مستندتين إلى إنجينيويتي على مركبة فضائية مستقبلية لمهمة استعادة عينات المريخ. ستعمل هذه المروحيات كنسخ احتياطية، تنقل عينات يجمعها روفر الاستمرارية من مخزن سطحي إلى المركبة الفضائية، في حالة عدم قدرة الروفر على تسليم العينات بنفسه.

س: ما هي الدروس المستفادة من رحلات إنجينيويتي؟

قدمت رحلات مروحية إنجينيويتي رؤى قيمة حول الديناميكا الهوائية والبيئة الحرارية للمركبات الجوية في المريخ. يتم استخدام هذه الدروس لتحسين تصميم مروحيات استعادة العينات للمهمات المستقبلية، وضمان أدائها واستقرارها في ظروف المريخ التحديّة.

المصدر: [مختبر جت للدفع في ناسا](https://www.jpl.nasa.gov/news/as-ingenuity-helicopter-keeps-flying-jpl-incorporates-lessons-into-mars-sample-return-design/)