ميزة جديدة على إنستغرام: مشاركة الملف الشخصي على الستوريز

إنستغرام، منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة التابعة لشركة ميتا، تعمل بانتظام على تحديث تطبيقها لتحسين تجربة المستخدم. مع قاعدة مستخدمين تبلغ 2.5 مليار شخص على مستوى العالم، تبقى إنستغرام واحدة من أبرز تطبيقات شركة ميتا. وتماشياً مع جهودها المستمرة، تعمل إنستغرام حاليًا على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة ملف شخصي لمستخدم آخر على حسابيهم في الستوريز.

الغرض من هذه الميزة

كشف المسرب ومطور التطبيق الشهير، أليساندرو بالوتسي، عن خطط إنستغرام لهذه الميزة الجديدة. يهدف تمكين مشاركة الملف الشخصي إلى توفير وسيلة ملائمة للمستخدمين للترويج للملفات الشخصية الأخرى على حساباتهم في الستوريز. في المشهد الحالي لوسائل التواصل الاجتماعي، من المعتاد على الأفراد الترويج لملفات شخصية للمستخدمين الآخرين في بعض الأحيان. ستجعل هذه الميزة الجديدة العملية سلسة وسهلة للمستخدمين.

كيف تعمل الميزة

بشكل مشابه لميزة “إضافة إلى الستوري” الموجودة بالفعل، ستتمكن المستخدمين من مشاركة ملفات شخصية على حساباتهم في الستوريز. ومع ذلك، يتم تركيز هذه الميزة الجديدة قليلاً بشكل مختلف. عندما يشارك المستخدم ملف شخصي لمستخدم آخر، يصبح الملف المشارك قابلاً للنقر. يعني هذا أن متابعي الملف المشارك يمكنهم متابعة الملف المشارك مباشرة عن طريق النقر عليه. بالنسبة للشركات، يمكن أن تكون هذه أداة قيمة لتشجيع المتابعين على التفاعل مع حسابات الأعمال لديهم.

تعزيز مشاركة المستخدم والإعلان

إطلاق ميزة مشاركة الملف الشخصي في الستوريز هو طريقة جديدة لزيادة متابعي الحسابات وإعلان حسابات جديدة لزيادة عدد المتابعين. ستستفيد من هذه الميزة الأشخاص الذين يقومون بإنشاء المحتوى والمثيرين والعلامات التجارية الساعية لتوسيع جمهورهم. من خلال تسهيل عملية اكتشاف المتابعين ومتابعة الملفات الجديدة، تلبي إنستغرام احتياجات مستخدميها وتخلق فرصًا جديدة لزيادة عدد المستخدمين.

التوافر

حاليًا، لا يوجد معلومات رسمية بخصوص تاريخ إصدار هذه الميزة. ومع ذلك، تم تأكيد أنها قيد التطوير بواسطة إنستغرام. ينتظر المستخدمون بفارغ الصبر وصولها والتأثير الإيجابي الذي ستحمله لاستراتيجياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

الكلمة النهائية

ميزة مشاركة الملف الشخصي القادمة على إنستغرام هي إضافة مبتكرة ستعزز مشاركة المستخدم وتعلن عن حسابات جديدة. من خلال السماح للمتابعين بمتابعة الملفات المشاركة مباشرة، تخلق إنستغرام تجربة سلسة لمستخدميها. يمكن لأصحاب المحتوى والمثيرين والعلامات التجارية الاستفادة من هذه الميزة لتوسيع نطاقهم والحصول على متابعين جدد.

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الأسئلة الشائعة

ما هو الغرض من ميزة مشاركة الملف الشخصي على إنستغرام في الستوريز؟

الغرض من هذه الميزة هو السماح للمستخدمين بالترويج لحسابات المستخدمين الآخرين ومشاركة ملفاتهم الشخصية بسهولة على حساباتهم في الستوريز.

كيف تعمل ميزة مشاركة الملف الشخصي؟

عندما يشارك المستخدم ملف شخصي لمستخدم آخر على حسابه في الستوريز، يصبح الملف المشارك قابلاً للنقر. وهذا يتيح لمتابعي المستخدم الذي قام بالمشاركة أن يتابعوا الملف المشارك مباشرة بنقرة واحدة.

من سيستفيد من هذه الميزة؟

ستستفيد من ميزة مشاركة الملف الشخصي على الستوريز أصحاب المحتوى والمثيرين والعلامات التجارية الذين يسعون لزيادة جمهورهم. فهي توفر لهم طريقة جديدة لإشراك المتابعين والإعلان عن حسابات جديدة.

متى ستكون متاحة ميزة مشاركة الملف الشخصي؟

حاليًا، لا يوجد موعد رسمي لإصدار هذه الميزة. وهي قيد التطوير حاليًا بواسطة إنستغرام. ينتظر المستخدمون بفارغ الصبر قدومها وتأثيرها الإيجابي على استراتيجياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.