موتورولا تطرح هاتف Moto G34 5G: ثورة في سوق الهواتف الذكية بأسعار معقولة

موتورولا، المعروفة بتقدمها الابتكارات الرائدة في تكنولوجيا الهواتف المحمولة، كشفت مؤخرًا عن أحدث إضافة لسلسلة هواتف Moto G – هاتف Moto G34 5G. يهدف هذا الهاتف الجديد إلى ثورة سوق الهواتف ذات التكلفة المنخفضة من خلال تقديم اتصال 5G بسعر معقول، وذلك مع استمرار نجاح نجاح سلفه مثل هواتف Moto G32 و Moto G31.

تصميم وشاشة متطورة

يتميز هاتف Moto G34 5G بتصميم بسيط يتضمن ظهرًا بلاستيكيًا ذو تأثير غير لامع وإطار بلاستيكي بتأثير فرشاة معدنية. يتوفر الجهاز بلونين أنيقين – الأزرق والأسود – ويجمع بين الأناقة والمتانة. يحتوي الهاتف على ثقب للكاميرا في الجزء الأمامي وحواف رفيعة، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة على شاشة IPS LCD بقياس 6.5 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودقة HD+.

أداء وسعة تخزين لا مقاييس لهما

مدعومًا بشريحة Snapdragon 695 5G، يضمن هاتف Moto G34 5G أداءً سلسًا للألعاب واستخدام وسائط متعددة بفضل وحدة المعالجة المركزية ثمانية النواة ووحدة المعالجة الرسومية Adreno 619. يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 14 الأحدث بتقنية MYUI، ويوفر 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وإصدار واحد من مساحة التخزين بسعة 128 جيجابايت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين زيادة سعة التخزين باستخدام فتحة بطاقة MicroSD المخصصة.

قدرات التصوير المثيرة وعمر البطارية الطويلة

مزود بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة، بما في ذلك مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، يوفر هاتف Moto G34 5G نتائج تصوير وتصوير فيديو رائعة. تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل مما يجعلها مثالية لالتقاط الصور الشخصية وإجراء مكالمات الفيديو. علاوة على ذلك، يأتي الهاتف ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 18 وات، مما يضمن ساعات من الاستخدام المتواصل.

اتصال سلس وأمان قوي

يأتي هاتف Moto G34 5G مع خيارات اتصال قياسية مثل Wi-Fi و Bluetooth و LTE وقدرات SIM المزدوجة. كما يتضمن منفذ سماعة رأس كلاسيكي بقياس 3.5 مم ويدمج تقنية Snapdragon Sound، مما يوفر جودة صوت رائعة. يتميز الجهاز أيضًا بمستشعر بصمة جانبي للوصول الآمن والمريح.

بسعر متوقع يبلغ حوالي 24,000 روبية لإصدار 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة التخزين بحجم 128 جيجابايت في نيبال ، يعد هاتف Moto G34 5G خيارًا واعدًا بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون في الاستفادة من قيمة جيدة لأموالهم في فئة الهواتف ذات التكلفة المنخفضة. سواء كان الأداء الموثوق به أو قدرات التصوير المبهرة أو الاتصال السلس، يعتزم هذا الجهاز أن يقلب السوق بميزاته المبتكرة.