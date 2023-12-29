مهمة يونو لكشف أسرار القمر إيو لكوكب المشتري

تقوم مركبة يونو التابعة لناسا بمهمة هامة لاستكشاف قمر المشتري إيو، بهدف إلقاء الضوء على نشاطه البركاني وتكوينه الهيكلي. يُعرف قمر إيو بثورانه البركانية الشديدة، ويتطلع العلماء إلى الحصول على مزيد من الفهم حول آليات عمله الداخلية.

من المقرر أن تقترب يونو من سطح إيو بمسافة تبلغ حوالي 930 ميل يوم السبت. ومزودة بثلاثة أجهزة متقدمة، ستجمع يونو بيانات حاسمة خلال هذه المرور القريب. الهدف هو تعزيز فهمنا لظواهر البراكين في إيو وعلاقتها بالجسيمات المشحونة ضمن المجال المغناطيسي للمشتري.

من بين الأجهزة الثلاثة على متن يونو، من المتوقع أن تلتقط كاميرا وحدة الإشارة المرجعية الصورة الأكثر تفصيلاً لسطح إيو حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، ستحلل جهاز مسح الأشعة تحت الحمراء الصوتية الحرارة المشعة من البراكين على القمر، في حين ستوفر كاميرا يونو لنا صورًا قيّمة في طيف الضوء المرئي.

أبرز الباحثين في المهمة، كشف سكوت بولتون المحقق الرئيسي لمهمة يونو، عن أهداف المهمة العامة: تحديد تكرار وشدة ثورانات البراكين، مراقبة التغييرات في أنماط تدفق الحمم، واستكشاف وجود محيط ماجما محتمل تحت القشرة الخارجية لإيو. علاوة على ذلك، يهدف الفريق العلمي إلى الكشف عن دور التأثيرات المد والجزر التي تفرضها المشتري على النشاطات البركانية في إيو.

بعد هذا المرور القريب، ستقوم يونو بتنفيذ مرور قريب آخر لإيو في الثالث من فبراير قبل وضع نفسها بين المشتري والشمس. خلال هذه الفترة، ستواجه المركبة فترة انقطاع لخمس دقائق بسبب نقص الضوء الشمسي. ومع ذلك، يؤكد ناسا أن هذا الانقطاع لن يعوق التشغيل العام ليونو، الذي يعتمد على الطاقة الشمسية.

تتضمن إنجازات يونو السابقة التقاط صور تفصيلية لقمر المشتري يوروبا واكتشاف أن البقعة الحمراء الكبرى الشهيرة للمشتري تمتد حوالي 100 ميل إلى الأعمق مما كان مقدرًا سابقًا. مع تقدم المهمة، يمكننا توقع المزيد من الاكتشافات الجديدة وفهم أكبر لقمر المشتري الغامض، إيو.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي المسافة التي ستقترب فيها يونو من إيو خلال المرور القريب؟

من المتوقع أن يقترب يونو بمسافة تصل إلى 930 ميل من سطح إيو خلال المرور القريب.

2. ما هي الأجهزة التي ستستخدمها يونو خلال المهمة؟

ستستخدم يونو ثلاثة أجهزة: كاميرا وحدة الإشارة المرجعية، وماسح الأشعة تحت الحمراء الصوتية الحرارة، وكاميرا يونو.

3. ما هي أهداف المهمة؟

تهدف المهمة إلى استكشاف النشاط البركاني في إيو، واستكشاف وجود محيط ماجما تحت قشرتها، وفهم تأثير قوى المد والجزر التي يفرضها المشتري على ظواهرها البركانية.

المصادر:

– ناسا: www.nasa.gov