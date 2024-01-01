مهمة سون سولار باركر لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا تستعد لمهمة تاريخية إلى الشمس

تستعد مهمة سون سولار باركر لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا للإطلاق في 24 ديسمبر 2024، بهدف الطيران فوق سطح الشمس بسرعة 195 كيلومترًا في الثانية أو 435,000 ميل في الساعة. ستكون هذه أقرب مسافة تصلها أي جسم مصنوع بالإنسان إلى سطح الشمس. وسيكون البروب فقط على بُعد 6.1 مليون كيلومتر أو 3.8 مليون ميل من سطح الشمس الغليان.

ووفقًا للدكتورة نور رؤوفي، المحققة الرئيسية لمشروع باركر، “نحن ببساطة نلامس نجمًا.”

تعتبر مهمة سون سولار باركر، من أشجع المهمات التي أطلقتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وقد بدأت في عام 2018 وتهدف إلى العبور بالقرب من الشمس مرارًا وتكرارًا.

وستكون التحديات التي تواجهها المهمة هائلة. فعند وصول البروب إلى أقرب نقطة في مداره من الشمس، يمكن أن تصل درجات الحرارة التي تتعرض لها أجهزة البحث في البروب إلى 1400 درجة مئوية.

وتستند استراتيجية باركر على تقدير البيئة الشمسية بسرعة وكفاءة، حيث يتضمن استخدام أدوات وضعت وراء درع حراري سميك يسمح لها بالتحرك بسرعة داخل البيئة وخارجها.

ويأمل الباحثون أن يكتسبوا إجابات مهمة عن العمليات الشمسية الرئيسية. ويوضح الدكتور رؤوفي، “إنه يأخذ بعدًا جديدًا، خاصةً عندما نفكر في إرسال نساء ورجال إلى القمر وحتى إقامة وجود دائم على سطحه.”

وعبّرت الدكتورة نيكي فوكس، العالمة المشروعة لمشروع باركر، عن شغفها بالمهمة القادمة قائلة: “لا نعلم بالضبط ما الذي سنجده، ولكننا سنكون في الانتظار لأية موجات في الرياح الشمسية المُُدفأة – وأنا متأكدة أنني سأشعر بأنواع مختلفة من الموجات التي تشير إلى تلك العمليات التي كنا نجادل حولها لسنوات.”

الخلاصة

تستعد مهمة سون سولار باركر للإطلاق في مهمتها العظيمة لاستكشاف الشمس. في 24 ديسمبر 2024، ستسافر البروب بسرعة فائقة تبلغ 195 كيلومترًا في الثانية أو 435,000 ميل في الساعة، مما يجعلها أقرب جسم مصنوع بالإنسان للشمس على الإطلاق. تهدف المهمة إلى جمع بيانات حيوية حول البيئة الشمسية واكتشاف تفاصيل جديدة حول عملية الشمس. ستتعرض أدوات سون سولار باركر لدرجات حرارة متطرفة تصل إلى 1400 درجة مئوية، ولكن سيسمح الدرع الحراري السميك بحركات سريعة داخل البيئة الشمسية وخارجها. يتوقع العلماء اكتشاف تفاصيل جديدة حول الموجات الشمسية والعمليات التي كانت محل نقاش لسنوات. تمهد هذه المهمة الطريق للاستكشافات المستقبلية، حيث تدرس ناسا إمكانية إرسال البشر مرة أخرى إلى القمر وإقامة وجود دائم هناك.

أسئلة مكررة

ما هي مهمة سون سولار باركر؟

تعد مهمة سون سولار باركر مهمة لوكالة ناسا تهدف إلى العبور من سطح الشمس، وجمع البيانات واكتساب رؤى حول البيئة الشمسية.

ما هي سرعة سون سولار باركر؟

ستسافر سون سولار باركر بسرعة 195 كيلومترًا في الثانية أو 435,000 ميل في الساعة.

كم سيكون قرب سون سولار باركر من الشمس؟

سيكون سون سولار باركر على بُعد تقدر بحوالي 6.1 مليون كيلومتر أو 3.8 مليون ميل من سطح الشمس.

ما التحديات التي تواجه سون سولار باركر؟

سون سولار باركر ستواجه درجات حرارة شديدة تصل إلى 1400 درجة مئوية خلال أقرب نقطة لها من الشمس.

ما هو هدف مهمة سون سولار باركر؟

تهدف المهمة إلى جمع البيانات حول البيئة الشمسية واكتساب رؤى جديدة حول المعالجة الشمسية. كما تُعد هذه المهمة بمثابة المرحلة الأولى للاستكشاف المستقبلي، حيث تنظر ناسا في إمكانية إرسال البشر إلى القمر مجددًا وإقامة وجود دائم هناك.