مهمة جديدة مبتكرة لناسا لاستكشاف أسرار القمر

أطلقت ناسا مهمة مبتكرة مع إطلاق مركبة الهبوط بيريجرين لشركة أستروبوتيك ، والتي تسمى بيريجرين مهمة واحدة. تهدف هذه المهمة ، التي تندرج تحت مبادرة خدمات حمولة القمر التجارية (CLPS) التابعة للوكالة ، إلى إرسال خمسة أحمال نافعة إلى القمر لإجراء أبحاث علمية وجمع بيانات حاسمة.

سيقدم هذه الأحمال أغراض متعددة ، بما في ذلك تحديد جزيئات الماء على القمر ، وقياس الإشعاع والغازات حول الهبوط ، وتقييم الإكسوسفير القمري. عن طريق دراسة تفاعل الإشعاع الشمسي مع سطح القمر ، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل لهذه العملية وآثارها.

بالإضافة إلى ذلك ، يساهم البيانات المجمعة في مجموعة أدوات استكشاف الصور والتحليل الطيفي لبركان لونار-فيز بروقيكتور (Lunar-VISE) التابعة لناسا ، المقرر أن يهبط في قرويثوسن دومس عام 2026. يهدف هذا المشروع الطموح لتعميق معرفتنا بالقمر عن طريق استكشاف ملامحه الجيولوجية وتركيبه.

أعربت نيكولا فوكس ، المدير المشارك لمديرية مهمة العلوم في مقر ناسا في واشنطن ، عن إثارتها لهذه المغامرة الجديدة. شددت فوكس على أهمية الاستفادة من الشركات الأمريكية من خلال مبادرة CLPS لإرسال أعباء حرجة إلى القمر. يعد القمر ، بإمكاناته العلمية الوفيرة ، المفتاح لكشف بعض أكبر أسرار نظامنا الشمسي.

موقع هبوط بيريجرين المستهدف هو بحيرة اللزوجة ، وهو سمة قمرية تقع بالقرب من بروقيثوسن دومس المغطى بالحمم الصلبة. يعتقد العلماء أن هذا الموقع قد يحتوي على أدلة على وجود الماء على القمر ، حيث تتطلب الهياكل الطبيعية المماثلة على الأرض حجومًا كبيرة من الماء للتشكل.

أستروبوتيك ، واحدة من 14 شركة مؤهلة لنقل أعباء ناسا بموجب مبادرة CLPS ، لعبت دورًا هامًا في تمكين هذه المهمة. سيتم تسهيل إطلاقها من مدينة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا بواسطة صاروخ فيولكان من المتحدة للإطلاق.

تمثل هذه المهمة الجديدة المبتكرة خطوة مهمة في استكشاف القمر. من خلال جمع جهود ناسا وشركاءها التجاريين ، نكتسب نظرة قيمة على أسرار القمر وإلغاء أسرار نظامنا الشمسي.

ملخص