مهمة جديدة أطلقتها وكالة ناسا لدراسة الكويكب “إله الفوضى”

أطلقت ناسا في مهمة جديدة لاستكشاف الكويكب المعروف باسم “إله الفوضى”، والذي من المتوقع أن يقترب من الأرض في عام 2029. تم اكتشاف هذا الكويكب، المعروف أيضًا باسم أبوفيس، في عام 2004 ويبلغ عرضه حوالي 1000 قدم. وهو يحمل اسم إله مصري قديم.

نقلت وكالة الفضاء الأمريكية المركبة الفضائية OSIRIS إلى مهمة جديدة، بعد أن أكملت للتو مهمة لمدة سبع سنوات لجمع عينات من الكويكب بنو. أعيد تسمية المركبة الفضائية بـ OSIRIS-APEX، وهدفها دراسة أي تغيرات تحدث على أبوفيس نتيجة قربه من الأرض.

في البداية، تقدّر العلماء فرصة وجود تصادم بنسبة 3 بالمئة بين أبوفيس والأرض، ولكن التحليلات الإضافية كشفت أنه لن يحدث أي اصطدام. ومع ذلك، من المتوقع أن يغير اللقاء القريب مسار أبوفيس وطول اليوم على الكويكب، مما قد يؤدي بالإمكان إلى حدوث أحداث جيولوجية مثل الانهيارات الأرضية والزلازل.

ستنحدر مركبة OSIRIS-APEX إلى بضعة أمتار فقط من سطح أبوفيس، باستخدام محركاتها لإثارة الصخور والغبار. سيتيح هذا للعلماء استكشاف تركيب الكويكب والحصول على رؤى حول العمليات التي تساهم في تشكل الكواكب.

“اللقاء القريب هو تجربة طبيعية رائعة”، هكذا قال داني مندوزا ديلاجوستينا، المحقق الرئيسي للمهمة. “نعلم أن القوى المدارية وتراكم المواد الصغيرة هي عمليات أساسية يمكن أن تلعب دورًا في تشكيل الكواكب. يمكن أن يوضحوا كيف حصلنا على الحطام في النظام الشمسي المبكر إلى الكواكب كاملة النمو”.

تهدف ناسا من خلال هذه المهمة إلى تعميق فهمنا للكويكبات وتأثيرها المحتمل على الأرض، بينما تكشف أسرار تشكل نظامنا الشمسي.

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