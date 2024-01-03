مسبار باركر الشمسي لناسا يكسر حواجز استكشاف الفضاء

ملخص: يتوقع أن يحقق مسبار باركر الشمسي التابع لناسا إنجازًا ثوريًا في عام 2024 عندما يقترب من الشمس أكثر من أي جسم صنعه الإنسان آخر. تهدف هذه المهمة إلى جمع البيانات الحيوية حول العمليات الشمسية وقد تكون لها آثار كبيرة على استكشاف الفضاء المستقبلي.

سيكون مسبار باركر الشمسي التابع لناسا هو الأول في التاريخ عندما يقترب أكثر من الشمس من أي جسم صُنع بواسطة الإنسان. بدلاً من المهمات السابقة التي استكشفت مناطق محددة، مثل مركبة فوياجر 1 التي عبرت الفضاء بين النجوم، يتوقع أن يتجاوز مسبار باركر الشمسي هذا الرقم القياسي.

في 24 ديسمبر 2024، سيقوم المسبار بتنفيذ خطوة فريدة من نوعها عندما يقترب من الشمس على مسافة تبلغ 3.8 مليون ميل فقط من سطحها الحارق. سيعتمد المسبار على قوة الجاذبية الشمسية الهائلة للحركة بسرعة مذهلة تبلغ 195 كم/ثانية.

يقارن الدكتور نور رؤوفي، العالم المشارك في مشروع باركر، هذا الإنجاز القادم بالهبوط الأسطوري على القمر في عام 1969، مشيرًا إلى أهميته في استكشاف الفضاء.

الهدف الأساسي لمسبار باركر الشمسي هو جمع البيانات الحيوية حول العمليات الشمسية الرئيسية من خلال تنفيذ مرات عديدة ومتقدمة تقرب المسبار من الشمس تدريجيًا. خلال الاقتراب الأقرب، المعروف باسم حدي الشمس، من المتوقع أن يبلغ درجة حرارة المسبار 1400 درجة مئوية. تم تصميم درع الحرارة القوي للمسبار ليتحمل هذه الظروف المدمرة بينما يجمع البيانات عن المحيطات الشمسية.

يتوقع العلماء أن المهمة ستوفر نظرة شاملة على مختلف العمليات الشمسية، مما يسلط الضوء على الجدل المستمر حول التسخين بالأمواج في الرياح الشمسية. يسلط الدكتور نيكي فوكس، العالم الرئيسي في مشروع باركر، الضوء على أهمية تحديد هذه الأمواج على الرغم من عدم اليقين.

يمكن أن يُحدث نجاح مهمة مسبار باركر الشمسي ثورة في فهمنا للشمس وله