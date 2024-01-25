على عكس اللقاءات السابقة، كان هذا اللقاء مع الكويكب، الذي أطلق عليه فيما بعد اسم 2024 BX1، هو المرة الثامنة في التاريخ التي تم فيها تحديد وجود كويكب صغير متجه نحو الأرض أثناء تواجده في الفضاء. ما سهل هذا التنبؤ والتقييم في الوقت المناسب هو جهاز تقييم التأثير “سكاوت” الذي تديره وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، والذي لعب دوراً حاسماً في توفير تحذير مبكر وتحليلات حول ضعف الأرض.

بقياس قطرها فقط ثلاثة أقدام (متر واحد)، تفتت الكويكب بلا ضرر فوق ألمانيا، بالقرب من برلين. ولوحظ هذا الحدث من جمهورية التشيك، حيث عرضت مشهدًا ساحرة لحرف ناري. وسمحت سرعة الإنذار الصادر عن سكاوت وتحديد موقع التأثير والوقت المناسب لحساب مسار الكويكب، مما سمح باتخاذ التحضيرات المناسبة وزيادة الوعي العام.

أجريت الملاحظة الأولية للكويكب بواسطة كريستيان سارنيسكي في مرصد كونكولي بالقرب من بودابست، المجر. من هناك، تم إعداد سلسلة تقارير لمركز الكوكب الصغير، مما أدى في النهاية إلى استدعاء سكاوت لاسترداد البيانات اللازمة لحساب المسار. استخدم سكاوت، الذي تم تطويره وتشغيله بواسطة مركز دراسات الأجرام قرب الأرض (سنيوس) في مختبر جيت للدفع بواسطة ناسا، البيانات المتاحة لتقدير المسار واحتمالية التأثير على الأرض بدقة. مع زيادة احتمال الانفجار، قام سكاوت بتحسين تقديراته باستمرار، وتوفير معلومات فورية حاسمة للتحضير.

نظرًا لتفتت الكويكب فوق منطقة مأهولة، تم التقاط العديد من الصور ومقاطع الفيديو للنار الساطعة ومشاركتها بسرعة عبر الإنترنت، مما يبرز طبيعة الحدث المدهشة بشكل أكبر.

يشهد هذا اللقاء مع الكويكب على قدراتنا المتزايدة لاكتشاف وتقييم التهديدات المحتملة من الفضاء ويؤكد أهمية أنظمة مثل سكاوت في حماية كوكبنا. على الرغم من أن هذا اللقاء الخاص انتهى دون أي عواقب كبيرة، إلا أنه يذكر بالفعل الضعف الذي يعاني منه الأرض وضرورة اليقظة المستمرة.

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