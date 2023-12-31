لعبة Saints Row المعاد تشغيلها متاحة مجانًا على متجر Epic Games

متجر Epic Games مستمر في تقديم ألعاب مجانية يومية، ولعبة اليوم المميزة هي إعادة تشغيل لعبة العالم المفتوح ذات الطابع الجنائي الشهيرة، Saints Row، لعام 2022. تم تطويرها بواسطة Volition ونشرها بواسطة Deep Silver، وستكون هذه اللعبة متاحة للتنزيل المجاني وستبقى كذلك حتى 31 ديسمبر في تمام الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

في لعبة Saints Row، يتولى اللاعبون دور “الزعيم”، الذي يقود مجموعة تدعى The Saints. يجب على اللاعبين، بالتعاون مع نينا وكيفين وإلي، مواجهة الفصائل المنافسة مثل Los Panteros وThe Idols وMarshall لتأسيس إمبراطوريتهم والسيطرة على مدينة Santo Ileso. بينما يدور اللعبة حول الأنشطة الإجرامية، فإنها في نهاية المطاف تصور The Saints كشركة ناشئة تسعى للنجاح.

في الأصل كان سعر هذه اللعبة 29.99 دولارًا، وتقدم متجر Epic Games هذا العرض المجاني الذي يمنح اللاعبين فرصة رائعة للانغماس في عالم الحركة والإثارة للعبة Saints Row دون أي التزام مالي.

تأتي لعبة Saints Row المعاد تشغيلها في وقت مهم في تاريخ شركة Volition. في أغسطس 2023، أغلق المطور اضطراريًا في إطار إعادة هيكلة Embracer لاستوديوهات الألعاب التابعة لها. كانت لدى Volition تاريخًا طويلًا ومثيرًا، حيث قامت بإنتاج عناوين مشهورة مثل ألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الأول Descent، ألعاب معارك الفضاء Freespace، ألعاب إطلاق النار Red Faction، والعديد من ألعاب Saints Row.

إذا كنت مهتمًا بالحصول على نسخة مجانية من لعبة Saints Row، تأكد من القيام بذلك قبل الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 31 ديسمبر. وبعد ذلك، ستستمر Epic Games Store في إعطاء ألعاب يومية، على الرغم من أن هوية اللعبة المجانية التالية لا تزال غامضة حتى الآن.

الأسئلة الشائعة

1. ما مدة فترة التنزيل المجاني لـ Saints Row؟

يمكنك تنزيل اللعبة مجانًا والاحتفاظ بها من متجر Epic Games حتى الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 31 ديسمبر.

2. ما هو فكرة لعبة Saints Row؟

تعد Saints Row لعبة عالم مفتوح حيث يقود اللاعبون The Saints، وهي مجموعة تشارك في أنشطة إجرامية، مع مواجهة الفصائل المنافسة والسعي لبناء إمبراطوريتهم في مدينة Santo Ileso.

3. هل يقدم متجر Epic Games أي خصومات إضافية؟

نعم، كجزء من حدث تخفيضات العطلات، يقدم متجر Epic Games تخفيضات على مجموعة متنوعة من الألعاب، ويمكنك أيضًا الاستمتاع بتخفيض إضافي بنسبة 33 في المائة عند استخدام رمز الخصم عند الدفع.