لا تفوت دش الشهب Quadrantid المذهل في عام 2024!

فرحاً لعشاق مراقبة السماء! يتوقع أن تضيء دش الشهب Quadrantid سماء الليل في 4 يناير 2024. يعتبر هذا الحدث السنوي المعروف بعرضه المذهل للشهب فرصة بصرية لمن يتحملون برودة الشتاء. على عكس دش الشهب الأخرى، ينبع أصل الـ Quadrantids من كويكب يُسمى 2003 EH1. بينما يمكن أفضل مشاهدته في نصف الكرة الأرضية الشمالي، فإن حتى الأشخاص المتواجدين في خطوط العرض الجنوبية لديهم فرصة لمشاهدة هذا العرض السماوي بالتوجه شمالاً شرقاً.

يتوقعه عشاق الفلك في جميع أنحاء العالم بشغف. على الرغم من الحاجة إلى ظروف مثالية، يمكن للمراقبين المحظوظين أن يرصدوا من 60 إلى 200 شهاب من Quadrantid في الساعة خلال ذروة الدش. تشتهر هذه الظاهرة بكرات النار الساطعة والملونة، مما يضيف لسحر الحدث.

بينما يرتبط معظم دش الشهب بالمذنبات، يبرز Quadrantids كونها تستمد أصولها من كويكب. يبلغ قطر كويكب 2003 EH1 الذي اكتشف في عام 2003 حوالي 2 ميل، وهو صغير نسبيًا. خواصه وتكوينه أدت إلى تصنيفه من قبل العلماء إما ككويكب صغير أو مذنب صخري.

للاستمتاع بأقصى قدر من هذا العرض الكوني المذهل، يُوصَى بالعثور على مكان بعيد عن أضواء المدينة التي تعوق الرؤية. اضطجع على ظهرك مع وجه قدميك متجه إلى الشمال الشرق، وتأمل في السماء لتستمتع قدر الإمكان. تقدم Quadrantids فرصة رائعة لهواة النجمات وعشاق الفلك للتواصل مع عجائب الكون.

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