كل ما تحتاج معرفته عن الخسوف الكلي للشمس القادم

التاريخ والوقت

قم بتحديد تاريخ الاثنين 8 أبريل 2024 في تقويمك، حيث سيكون خسوفًا كليًا للشمس القادم. ستسقط هذه الظاهرة الاستثنائية بعض مناطق المكسيك والولايات المتحدة وكندا في الظلام المؤقت، مما يتيح للمشاهدين النظر إلى التاج الشمسي بأعينهم العارية. سيتغير توقيت الخسوف بناءً على موقعك في أمريكا الشمالية.

مسار الظلام الكلي

مسار الظلام الكلي يشير إلى النطاق الضيق على الأرض حيث يُمكن مشاهدة الخسوف الكلي. يسافر ظل القمر عبر الكرة الأرضية، مغطيًا مناطق محددة تُعرف بـ “الظل” وهو أظلم جزء في الظلام. لرؤية الكمال، يجب أن تكون داخل هذا النطاق المحدد.

في 8 أبريل 2024، سيمتد مسار الظلام الكلي لمسافة تبلغ حوالي 10,000 ميل (16,000 كيلومتر) في الطول و 115 ميلًا (185 كيلومترًا) في العرض. سيبدأ في شمال غرب المكسيك، ثم يمر بأجزاء من المكسيك والولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك ولايات مختلفة مثل تكساس وتينيسي وبنسلفانيا، وكذلك مقاطعات أونتاريو وكيبيك.

الخسوف في الماضي والمستقبل

حدث آخر خسوف كلي للشمس في أمريكا الشمالية في 21 أغسطس 2017، حيت عبقر الجماهير بمرور ظل القمر من ولاية أوريغون إلى جنوب كارولينا. بعد ذلك، ستشهد ألاسكا خسوفًا كليًا للشمس في 30 مارس 2033، بينما ستشهد الولايات المتحدة القارية خسوفًا كليًا للشمس في 23 أغسطس 2044.

فهم الخسوف الشمسي الكلي

يحدث الخسوف الشمسي الكلي بسبب توازن رائع بين الأجرام السماوية. يتزامن الحجم الظاهري للقمر في سماءنا مع الحجم الظاهري للشمس، مما يؤدي إلى قدرة القمر على حجب ضوء الشمس لفترة وجيزة. اعتمادًا على موضع القمر، نرصد أنواعًا مختلفة من الخسوف الشمسي، بما في ذلك الجزئي والحلقي والكلي. يحدث الخسوف الشمسي الكلي عندما يتوازن القمر تمامًا مع الشمس، محجبًا بها تمامًا.

الأسئلة المتكررة

س: كم مرة يحدث الخسوف الشمسي الكلي؟

ج: يحدث الخسوف الشمسي الكلي مرة واحدة تقريبًا كل 18 شهرًا في مكان ما على الأرض.

س: ما مدة الخسوف الشمسي الكلي؟

ج: المدة الكاملة للخسوف الشمسي الكلي حوالي ثلاث ساعات، ولكن المدة الكلية نفسها تستمر من ثانية واحدة إلى حد أقصى 7.5 دقيقة، اعتمادًا على موقعك.

س: هل يمكنني النظر إلى الخسوف الشمسي الكلي؟

ج: في حين أنه من الضروري حماية عينيك خلال المراحل الجزئية للخسوف، إلا أنه من الآمن مشاهدة الخسوف الشمسي الكلي بالعين المجردة داخل مسار الظلام الكلي.

لا تفوت هذه الظاهرة السماوية الرائعة! تذكر أن تشاهد الخسوف بأمان باستخدام حماية العين المناسبة وتحدد موعدًا في تقويمك ليوم 8 أبريل 2024.