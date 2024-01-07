قم بترقية جهاز الكمبيوتر الخاص بك بـ Windows 11 Pro بسعر لا يقاوم

ملخص: إذا كنت تبحث عن ترقية جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى أحدث نظام تشغيل Windows 11 دون إنفاق ثروة، فإن StackSocial يقدم صفقة لا تصدق. لفترة محدودة، يمكنك الحصول على خصم يصل إلى 84٪ على ترخيص مدى الحياة لـ Windows 11 Pro، مما يقلل السعر إلى 30 دولار فقط. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن ليس جميع أجهزة الكمبيوتر متوافقة مع Windows 11، لذا يجب التأكد من أن جهازك يستوفي متطلبات النظام قبل الشراء.

بدلاً من شراء أحدث نظام تشغيل Windows مباشرة من مايكروسوفت بسعر 200 دولار، يتيح لك هذا العرض الحصري توفير كبير مع الاستمتاع بجميع الفوائد والميزات الخاصة بـ Windows 11 Pro. يجب أن تعلم أن هذا العرض موجه أساساً إلى المستخدمين المتقدمين، مثل أولئك الذين يقومون ببناء جهاز الكمبيوتر الخاص بهم أو يرغبون في تثبيت نظام تشغيل مزدوج باستخدام نظام آخر.

قبل شراء الترخيص، من الضروري التحقق من توافق جهاز الكمبيوتر الخاص بك مع Windows 11. إذا كنت تستخدم حاليًا Windows 10 ولا يمكنك تثبيت ترقية Windows 11 المجانية، فمن المحتمل أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك لن يدعم هذا الإصدار أيضًا. تأكد من أن جهازك يستوفي المتطلبات اللازمة لتجنب أي مشاكل.

بمجرد الحصول على الترخيص، ستتلقى مفتاح التنشيط الذي يتيح تثبيت وتنشيط Windows 11 Pro على جهاز كمبيوتر واحد فقط. تذكر أن تحتفظ بذاكرة فلاش USB في متناول يدك لنقل الملفات بسهولة أثناء عملية التثبيت.

لا تفوت هذه الفرصة الرائعة للترقية إلى Windows 11 Pro بسعر لا يقاوم. استفد من هذا العرض لفترة محدودة واستمتع بأحدث الميزات وتحسينات الأداء التي تقدمها Windows 11.

الأسئلة المتكررة:

س: هل يمكنني ترقية أي كمبيوتر إلى Windows 11 Pro بهذا العرض؟

ج: لا، ليس جميع أجهزة الكمبيوتر متوافقة مع Windows 11. قبل الشراء، تأكد من أن جهازك يستوفي متطلبات النظام.

س: هل يناسب هذا العرض المبتدئين؟

ج: هذا العرض موجه أساساً للمستخدمين المتقدمين، مثل أولئك الذين يقومون ببناء جهاز الكمبيوتر الخاص بهم أو يرغبون في تثبيت نظام تشغيل مزدوج باستخدام نظام آخر.

س: كم عدد أجهزة الكمبيوتر التي يمكنني تثبيت Windows 11 Pro عليها باستخدام هذا الترخيص؟

ج: الترخيص صالح لجهاز كمبيوتر واحد فقط، مما يتيح لك تثبيت وتنشيط Windows 11 Pro على جهاز واحد.