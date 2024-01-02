قد لا تحسن مكملات الكيتون الأداء الرياضي، كما تشير الدراسة

تشير دراسة حديثة نشرت في المجلة الدولية للتغذية الرياضية وأيض التمرين إلى أن مكملات الكيتون، التي يستخدمها الرياضيون غالبًا لتعزيز الأداء، قد لا تحقق التأثير المرجو. لقد تم الإبلاغ عن نتائج متناقضة بشأن فعالية مكملات الكيتون، حيث تُظهر بعض الدراسات تحسينات في الأداء، في حين تشير البعض الآخر إلى عدم وجود تأثير أو حتى تراجع في الأداء.

تعمل الكيتونات، التي يمكن أن ينتجها الجسم بشكل طبيعي، كمصدر وقود بديل للدماغ والعضلات. يمكن أن تزيد النظام الغذائي الكيتوني، المميز بانخفاض استهلاك الكربوهيدرات وارتفاع استهلاك الدهون، من إنتاج الكيتونات واستخدامها كمصادر للطاقة. وهذا أدى إلى الاعتقاد بأن مكملات الكيتون يمكن أن تعزز القدرة على التحمل أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

ومع ذلك، وجدت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ماكماستر في المملكة المتحدة أن السرعة التي يحتفظ بها راكبو الدراجات خلال اختبار زمني لمدة 20 دقيقة كانت أقل بعد تناول مكمل الكيتون مقارنة بالمكمل الوهمي. تتفق هذه النتائج مع البحث السابق الذي أجراه نفس الفريق، الذي أظهر أيضًا زيادة في الضغط القلبي والتنفسي أثناء ممارسة التمارين.

يقوم الباحثون حاليًا بدراسة تأثير جرعات مختلفة من مكملات الكيتون في شدة التمارين المختلفة لفهم أفضل لكيفية تأثير الكيتونات على الأداء والآليات الأساسية المعنية.

الأسئلة الشائعة