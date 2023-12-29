قبول النفس: رحلة نحو إيجابية الجسد

عندما يتعلق الأمر بقرارات رأس السنة الجديدة، فإن الإمكانيات لا حصر لها. بالنسبة لـ بولي أروسميث، وهي عاملة تسويق من لندن، قرارها لعام 2024 بالتأكيد غير تقليدي. في منعطف غير متوقع، قررت أن تتعرى تمامًا من أجل جلسة تصوير.

تأتي دافع بولي وراء هذا القرار من رغبتها في تقدير جسدها في كل مرحلة من مراحل الحياة. عند النظر إلى الصور القديمة، غالبًا ما تجد نفسها تعتقد أنها تبدو جيدة. ومع ذلك، في ذلك الوقت، كانت لديها شكوك حول مظهرها ولم تقدر جمالها بشكل كامل. رؤية جلسة تصوير عارية في مجلة ألهمتها لحجز جلسة تصوير مع نفس المصور. للأسف، لم تتبعها في ذلك، وتركتها تشعر بالندم.

هذا القرار ليس فقط حول التأكيد الخارجي أو السعي إلى الانتباه. بولي ترغب في الاحتفال بجسدها، وذلك سواء لمظهره أو لصحته العامة. من خلال قبول العري، تأمل أن تشجع نفسها على إعطاء الأولوية لممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي والاهتمام بالنفس. بالاعتراف بأن جسدها يستجيب بشكل جيد لأنشطة مثل التمارين الرياضية مثل البيلاتس، ترى هذا كفرصة للتنغيم والتحسن من صحتها والشعور بالثقة بجلدها الخاص.

كجزء من رحلتها نحو قبول النفس، تعترف بولي بضعفها للأطعمة الحلوة، ولا سيما الشوكولاتة. حتى تتذكر اختبار الدم الذي أظهر نتيجة ما قبل السكري بعد الاستمتاع بتناول الشوكولاتة في وجبة الإفطار قبل الاختبار. على الرغم من أنها قد لا تعاني من زيادة الوزن، إلا أنها ترى تنغيم جسدها كوسيلة للملاءمة في بعض الملابس التي تكون ضيقة حاليًا.

هذا القرار الفريد لرأس السنة الجديدة يمثل في نهاية المطاف وضعًا مريحًا بالنسبة لبولي. إنه يعبر عن احتفال بجسدها، والتزامها بصحتها، وفرصة للنمو الشخصي. من خلال تحدي القواعد الاجتماعية وتقبل الضعف، تنطلق بولي في رحلة نحو إيجابية الجسد التي بلا شك ستلهم الآخرين ليحبوا أنفسهم ويقدروا أنفسهم بدون قيود.

الأسئلة المتكررة

س: لماذا قررت بولي أن تتعرى لجلسة تصوير؟

ج: ترغب بولي في الاحتفال بجسدها وتقدير مظهره في كل مرحلة من مراحل الحياة.

س: ما الذي دفع بولي لاتخاذ هذا القرار؟

ج: ألهمتها رؤية جلسة تصوير عارية في مجلة لحجز جلسة تصوير مع نفس المصور، ولكنها تأسف لأنها لم تتمكن من تنفيذ ذلك.

س: هل يركز قرار بولي فقط على التأكيد الخارجي؟

ج: لا، إن قرار بولي يركز أيضًا على إعطاء الأولوية لصحتها العامة ورفاهيتها.

س: كيف تخطط بولي لتحسين صحتها؟

ج: تعتزم بولي ممارسة الرياضة وتناول طعام صحي واعتماد أنشطة مثل البيلاتس في روتينها للتنغيم وللتحسن من صحتها.

س: ماذا يعني هذا القرار بالنسبة لعلاقة بولي بجسدها؟

ج: يمثل رحلة نحو قبول الذات وإيجابية الجسد، مما يسمح لبولي بقبول جسدها في أي عمر والشعور بالثقة بجلدها الخاص.