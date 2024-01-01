قائمة بـ 7 توزيعات لينكس تعيد تعريف المشهد المنظومي

في عام 2023، شهدت مجتمع لينكس ظهور العديد من التوزيعات الجديدة والمبتكرة. تهدف هذه التوزيعات إلى توفير ميزات فريدة وتحسين تجربة المستخدم. دعنا نستكشف سبعة من هذه التوزيعات التي تعيد تعريف مشهد أنظمة التشغيل.

1. ZincX: تقدم تجربة سهلة الاستخدام، تعتمد ZincX على أوبونتو وتضم واجهة XFCE ومدير الملفات نيمو. تضع البساطة وسهولة الاستخدام في مقدمة أولوياتها مع ضمان عدم حاجة المستخدمين لقضاء وقت في تكوين النظام.

2. Bazzite: مصممة خصيصًا للألعاب، تعتمد Bazzite على فيدورا وتهدف إلى تعزيز تجربة الألعاب في لينكس. تشمل تثبيت برامج تشغيل نفيديا الخاصة مسبقًا وتنفيذ لتشغيل تطبيقات أندرويد عبر تكنولوجيا Waydroid. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Bazzite ISO مخصصة لـ Steam Deck.

3. Exodia OS: تعتمد Exodia OS على أرتش لينكس وتهتم بمحبي الأمان السيبراني. صُممت بواسطة فريق من الخبراء، وتأتي مع أدوات سيبرانية مثبتة مسبقًا وتكامل Microsoft PowerShell وميزات متقدمة أخرى، مما يجعلها بديلًا جديرًا لـ Kali Linux.

4. risiOS: كأخر توزيعة مبتكرة تعتمد على فيدورا، تركز risiOS على توفير تجربة استخدام سهلة. توفر مجموعة من الأدوات الرسومية المثيرة وتدعم إضافة “تطبيقات الويب”، مما يتيح الوصول المباشر إلى المواقع الإلكترونية من سطح المكتب بدون الحاجة إلى متصفح ويب.

5. EasyOS: مشهورة بنفسها بأنها “النموذج الجديد” في توزيعات لينكس، تعتمد EasyOS على تقنية تخزين البيانات في الذاكرة العشوائية (RAM). هذا النهج يؤدي إلى تشغيل تطبيقات وحاويات بصورة سريعة جدًا، مما يجعلها اختيارًا مثيرًا وتجريبيًا.

6. CachyOS: تعتمد CachyOS على أرتش وتناسب مجموعة متنوعة من المستخدمين، بالإضافة إلى توفير عدة بيئات سطح مكتب، وإصدار محسن من نواة لينكس، وخيارات تثبيت برنامج النظام الرسومي أو عبر واجهة الأوامر. يتميز بمظهر وشعور متقن، كما يوضح ذلك في مراجعته الشاملة.

7. rlxOS: تهدف rlxOS إلى إعادة تعريف التحكم في الأجزاء الأساسية والعاملة من نظام التشغيل. تعتبر توزيعة مستقلة، وتتبع نهج التحديث المستمر دون الحاجة إلى إعادة التثبيت بعد التحديثات الرئيسية. يولي الخصوصية اهتمامًا كبيرًا، وتدعم rlxOS تقنية Flatpaks بشكل أساسي.

تمثل هذه القائمة جزءًا صغيرًا فقط من التوزيعات المبتكرة لينكس التي تم إصدارها في عام 2023. وهي تمثل التقدم المستمر والتحولات التي تحدث في مجتمع لينكس. وبينما نستعد لعام 2024، نترقب بشغف المزيد من الابتكارات وظهور المزيد من التوزيعات المثيرة للاهتمام.

الأسئلة الشائعة:

س: هل تناسب هذه التوزيعات المبتدئين؟

ج: على الرغم من أن بعض هذه التوزيعات تعتمد على سهولة الاستخدام، إلا أن ملائمتها للمبتدئين قد تختلف. يوصى بمراجعة وثائق كل توزيعة ومراجعات المستخدمين لتحديد التوزيعة التي تناسب مستوى مهاراتك.

س: هل يمكن أن تحل هذه التوزيعات محل التوزيعات الشهيرة مثل أوبونتو أو فيدورا؟

ج: على الرغم من أن هذه التوزيعات تقدم ميزات وتجارب فريدة، فإنها قد لا تحل تمامًا محل التوزيعات الشهيرة مثل أوبونتو أو فيدورا. ومع ذلك، فإنها توفر بدائل مثيرة لمن يبحث عن نهج مختلف لاستخدام لينكس.

س: هل هذه التوزيعات تتم صيانتها بانتظام؟

ج: من الضروري التحقق من المواقع الرسمية أو منتديات المجتمع الخاصة بكل توزيعة للتحقق من حالة صيانتها. مثل أي برمجيات أخرى، يمكن أن يختلف مستوى الصيانة بين التوزيعات المختلفة.