علماء يعيدون اكتشاف بقايا غابة قديمة تحت قناة بنما

اكتشف العلماء شيئًا مذهلاً في قناة بنما، حيث اكتشفوا بقايا غابة ما قبل التاريخ كانت موجودة قبل نحو 22 مليون سنة. يُعتقد أن هذه الغابة، التي دمرت بواسطة ثوران بركاني، تحتوي على تشكيلة وفيرة من الأنواع المتنوعة، مما يوفر نظرة قيمة حول النظام البيئي القديم.

تم اكتشاف هذه الغابة المفقودة بواسطة باحثين من معهد سميثسون للبحوث المدارية أثناء دراستهم على جزيرة بارو كولومبو. تشكلت الجزيرة نتيجة النشاط الجيولوجي الناشئ عن تصادم صفائح التكتونية، وكان من المتوقع بالنهاية أن ترتفع وتصبح جزيرة بارو كولومبو في المحيط.

تم العثور على 121 قطعة محفوظة من الخشب، مما يوفر دليلًا على وجود أشجار مانجروف عملاقة يُعتقد أنها كانت تصل إلى ارتفاع يصل إلى 130 قدمًا. تتميز الأشجار المانجروف بقدرتها الفريدة على التكيف مع تركيزات الملح العالية، مما يجعلها مناسبة تمامًا للبيئة الساحلية للمنطقة.

كانت الغابة المانجروف مزدهرة في مزيج من الملح والمياه العذبة، مما يجذب الكائنات المختلفة، بما في ذلك الأسماك الصغيرة والمفترسة التي تتبعتها لتتغذى على الحيوانات الأصغر. يفترض الباحثون أيضًا أن مستويات ثاني أكسيد الكربون العالية في الغلاف الجوي في ذلك الوقت قد تكون أدت إلى حصول الأشجار على خصائص مميزة لا نراها في الأرض في الوقت الحاضر.

انتهت الغابة المانجروف بشكل مأساوي بواسطة ثورة بركانية، تاركةً وراءها دليلًا على وضع لاهار مدمر – تدفق للطين والماء والصخور والرماد. تتميز اللهار بقدرتها الفريدة على حفظ الأحافير، حيث يحيط المادة المتحركة بسرعة الكائنات العضوية، مما يمنع التحلل.

يقدم اكتشاف الأحافير التابعة لأشجار المانجروف القديمة نظرة قيمة على النظام البيئي القديم الذي كان موجودًا منذ ملايين السنين. يشير غياب الأحافير من أنواع الأشجار الأخرى إلى أن الثوران البركاني تسبب في تحديات كبيرة لبقاءها على قيد الحياة.

يسلط هذا البحث الضوء على التاريخ القديم للمنطقة ويبرز القدرة المذهلة للأنشطة البركانية على الحفاظ على بقايا الحياة البدائية. تساهم النتائج في فهمنا لكيفية تطور وتغير النظم البيئية على مر ملايين السنين.

الأسئلة المتداولة

س: ما هو عمر الغابة التي تم اكتشافها في قناة بنما؟

ج: يُقدر عمر الغابة بنحو 22 مليون سنة.

س: ما الذي تسبب في تدمير الغابة؟

ج: تم تدمير الغابة بواسطة ثوران بركاني.

س: ما نوع الأشجار التي توجد في الغابة القديمة؟

ج: كانت الغابة القديمة تتكون في الأساس من أشجار المانجروف.

س: كيف تم الحفاظ على الأحافير؟

ج: أدى ثوران البركان إلى تشكل اللهار، وهو تدفق للطين والماء والصخور والرماد، والذي حفظ الأحافير.

س: ماذا تُخبرنا هذه الاكتشافات عن البيئة القديمة؟

ج: تقدم الاكتشافات نظرة قيمة على الأنواع المتنوعة والخصائص الفريدة للبيئة القديمة في منطقة قناة بنما.