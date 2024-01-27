ظاهرة استخدام العيشات الزائلة كالقمامة من قبل سلالات سلحفاة البحر اليابسة عالميًا

أجرت دراسة مبتكرة قام بها خبراء من جامعتين بولنديتين كشفت عن ظاهرة مدهشة: أن غالبية سلاسل سلحفاة البحر اليابسة في جميع أنحاء العالم تستخدم القمامة كعيشات. توفر هذه النتائج، التي ستنشر قريبًا في مجلة “علوم البيئة الإجمالية”، رؤية قيمة في تأثير النفايات البشرية على العالم الطبيعي.

من خلال تحليل دقيق للصور المتاحة للجمهور والأدب العلمي السابق، حدد الباحثون 386 حالة مذهلة للسلاسل التي تسكنها سلاسل سلحفاة البحر بدلاً من القواقع. وتضمنت هذه الملاحظات نحو 85 في المئة من الحالات أغطية من البلاستيك، في حين تم استخدام المواد المعدنية والزجاجية في الـ 15 في المئة المتبقية. شملت هذه الملاحظات أمثلة من 10 من أصل 16 سلالة لسلحفاة البحر اليابسة الموجودة في المناطق الاستوائية، التي تمتد من أفريقيا إلى أمريكا الوسطى.

تؤكد فريق البحث نطاق هذا السلوك على مستوى العالم لسلاسل السلاحف، وهو تأكيد لم يسبق له مثيل. في ظل وجود الكثير من النفايات البلاستيكية وتأثيرها الضار على الحياة البرية، تثير هذه الاكتشافات قلقًا حول الآثار البيئية لاعتمادنا على المواد الاصطناعية.

يقدم مؤلفو الدراسة تفسيرات مختلفة لهذه التغييرات فيما يتعلق باختيار سلاسل الاصطناعية. تشير إحدى النظريات إلى أن بقايا البلاستيك توفر غطاء جيد في البيئات الملوثة. تشير نظرية أخرى إلى أن ندرة القواقع المناسبة في بعض المناطق الساحلية قد يجعل سلاسل البحر بلا خيار سوى تبني القمامة المتوفرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر عوامل مثل إشارات التوجيه الجنسي، وخفة أوزان القواقع الاصطناعية، والإشارات الرائحية أيضًا على اختيارها.

تشكل تلوث البلاستيك مخاطر كبيرة على سلاسل سلحفاة البحر. لقد أظهرت دراسة منفصلة أجريت في عام 2019 على جزر كوكوس (كيلنغ) الأسترالية النتائج المأساوية لهذه المواجهات. توفي أكثر من نصف مليون سلحفاة بحر يابسة على هذا الأراضي النائية بعد أن تم أسرها داخل العناصر التي تم التخلص منها مثل الزجاجات. كشفت هذه الدراسة أن شواطئ الجزر مليئة بـ414 مليون قطعة قمامة.

على عكس معظم السلاسل، يولد سلاسل سلحفاة البحر بأجسام هشة ويعتمدون على العثور على القواقع كمأوى لهم. عندما ينمو، يبحثون عن قواقع أكبر لتلبية حجمهم. ومع زيادة مخلفات البشر في محيطاتنا، ربما تكون سلاسل سلحفاة البحر في طريق تطور لم يقصد. هل يمكن أن يعيد القواقع البلاستيكية تشكيل مستقبل هذه المخلوقات، أم أنها مجرد فخ بيئي وتطوري في عصر الإنسان، الذي يعرف حقبتنا الجيولوجية الحالية التي يحددها النشاط البشري؟

تجبرنا هذه الاكتشافات على إعادة النظر في عواقب أفعالنا والحاجة الملحة إلى ممارسات التخلص المسؤولة. إن تصرفنا ينتج تداعيات واسعة النطاق على التوازن الهش للنظم البيئية، حتى على الصغيرة التي تسكنها سلاسل سلحفاة البحر. من المهم أن نسعى إلى مستقبل أكثر نظافة واستدامة، يحترم ويحمي التنوع الحيوي للكائنات التي تشاركنا الكوكب.

الأسئلة المتكررة:

1. ما كشفت عنه الدراسة عن سلاسل سلحفاة البحر؟

كشفت الدراسة أن غالبية سلاسل سلحفاة البحر اليابسة في جميع أنحاء العالم تستخدم القمامة كعيشات.

2. كم عدد الحالات التي تم فيها تحديد سطوع السلاسل داخل القمامة؟ تم تحديد 386 حالة للسلاسل التي تسكنها سلاسل سلحفاة البحر داخل القمامة بدلاً من القواقع.

3. ما هي المواد التي استخدمت بشكل شائع من قبل سلاسل سلحفاة البحر كقواقع اصطناعية؟ تشمل 85% من الحالات التي تمت ملاحظتها أغطية بلاستيكية، بينما استخدمت الـ 15% المتبقية مواد معدنية وزجاجية.

4. أي المناطق شملتها الدراسة؟ أجريت الملاحظات على أمثلة من 10 من بين 16 نوعًا من سلاسل سلحفاة البحر اليابسة الموجودة في المناطق الاستوائية، من إفريقيا إلى أمريكا الوسطى.

5. ما هي الأسباب المحتملة لاستخدام سلاسل سلحفاة البحر للمخلفات البلاستيكية؟ تشمل الأسباب المحتملة توفير غطاء جيد من البلاستيك في البيئات الملوثة، و ندرة القواقع المناسبة في بعض المناطق الساحلية، وإشارات التوجيه الجنسي، وخفة أوزان القواقع الاصطناعية، والإشارات الرائحية.

6. ما هي المخاطر التي يتعرض سلاسل سلحفاة البحر لها بسبب تلوث البلاستيك؟ يمكن أن يؤدي تلوث البلاستيك إلى عواقب مأساوية على سلاسل سلحفاة البحر، حيث يمكن أن تحتجز داخل العناصر التي تم التخلص منها مثل الزجاجات. أظهرت دراسة منفصلة أن أكثر من نصف مليون سلحفاة بحر يابسة قد توفيت في جزر كوكوس (كيلنغ) بسبب الألتفاف داخل القمامة.

7. لماذا هذا الاكتشاف يثير القلق؟ استخدام سلاسل سلحفاة البحر للقواقع البلاستيكية يثير مخاوف بشأن العواقب البيئية للنفايات البلاستيكية وتأثير اعتمادنا على المواد الاصطناعية.

8. كيف يعثر سلاسل سلحفاة البحر على منازل حامية عادة؟ على عكس معظم السلاسل، يولد سلاسل سلحفاة البحر بأجسام هشة ويعتمدون على العثور على القواقع كمأوى لهم. عندما ينمو، يبحثون عن قواقع أكبر لتلبية حجمهم.

9. ما هو التأثير المحتمل لنفايات البشر على سلاسل سلحفاة البحر؟ قد يؤدي ارتفاع نفايات البشر، وخصوصًا تلوث البلاستيك، إلى اعتماد سلاسل سلحفاة البحر على قواقع بلاستيكية بشكل غير قصد، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل مسار تطورها.

10. ما هو رسالة مؤلفي الدراسة؟ تدعو الدراسة إلى ممارسات التخلص المسؤولة من النفايات وتسليط الضوء على الحاجة الملحة لمستقبل أكثر نظافة واستدامة، يحترم ويحمي التنوع الحيوي المتنوع للكائنات التي تشاركنا الكوكب.

تعريفات:

– سلحفاة البحر اليابسة: نوع من أنواع السلاسل العابرة للبر والبحر يستخدم القواقع الفارغة أو هياكل أخرى كمأوى.

– الإنسان الجيولوجي: الحقبة الجيولوجية الحالية التي تتميز بتأثير الإنسان بشكل كبير على النظم البيئية للأرض.

روابط ذات صلة:

– مجلة “علوم البيئة الإجمالية”

– National Geographic: تنظيف قمامتنا

– Nature: تلوث البلاستيك