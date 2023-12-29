طفلة هارليم العجيبة تتحدى توقعات الأطباء بتقدم لا يُعقب

تلخص: طفلة هارليم كارتر، التي وُلدت بدون عينين وتم تشخيص إصابتها بمتلازمة عدم التطور الجزئي للعين، تدهش الأطباء بتطورها السريع وقدرتها على التحمل. على الرغم من أنها تعرضت لعملية جراحية في الدماغ ومواجهة تحديات صحية مختلفة، إلا أن عزيمة هارليم وروحها الإيجابية تتألق. الأم الحنونة، أليانا كارتر، تحتضن هارليم وتركز على إمكاناتها بدلاً من العقبات التي قد تواجهها.

في منعطف مؤثر للأحداث، تتحدى هارليم كارتر، البالغة من العمر 5 أشهر، كل التوقعات وتثبت عكسها. وُلدت بحالة عدم التطور الجزئي للعين، واجهت تحديات فريدة منذ البداية. ومع ذلك، فإن تقدمها قد أدهش المهنيين الطبيين.

في البداية، بدت كل الأمور عادية خلال فترة الحمل لدى أليانا كارتر. أظهرت الفحوصات المجهرية للأسبوع 20 أن الطفلة تتمتع بصحة جيدة تمامًا. ولكنهم لم يكونوا يعلمون أن ولادة هارليم ستكشف العقبات التي ستواجهها. على الرغم من أنها قيل لها أن ابنتها لن تستطيع المشي أو التحدث، فإن أليانا كارتر مندهشة من قدرة هارليم على التزحلق بالقرب من الزحف وطبيعتها الحديثة.

أخذت رحلة هارليم منعطفًا غير متوقع عندما اكتشف الأطباء وجود ناحية يسرى من دماغها غير متطورة. لمعالجة هذه المشكلة، خضعت لعملية جراحية في النصف الأول من شهر أغسطس، حيث تم فصل نصفي الدماغ الأيمن والأيسر. على الرغم من أن الجراحة تسببت في ضعفها على الجانب الأيمن، إلا أنها لم تمنعها من تحقيق تقدم ملحوظ.

انتقلت حزن أليانا كارتر الأولي سريعًا إلى تصميم لا يتزعزع لمساندة ابنتها عبر تعقيدات حالتها. أصبح التركيز على إمكانات هارليم بدلاً من تحدياتها. وتحلم كارتر بتسجيلها في مدرسة عامة، ومتأكدة من أن روحها ومرونتها ستمكنها من التغلب على أي عقبات قد تواجهها.

أسئلة متكررة:

س: ما هي حالة هارليم؟

ج: هارليم تعاني من متلازمة عدم التطور الجزئي للعين، وهي حالة نادرة تتميز بعدم تكون عين واحدة أو كلتيهما لدى الطفل الرضيع.

س: ما هي التحديات التي واجهت هارليم؟

ج: بالإضافة إلى متلازمة عدم التطور الجزئي للعين، واجهت هارليم مشاكل صحية مثل الجلاكتوزيميا ومتلازمة انسداد مجرى الأنف. كما خضعت لعملية جراحية في الدماغ لمعالجة نصف الدماغ الأيسر غير المتطور.

س: كيف تتحدى هارليم توقعات الأطباء؟

ج: على الرغم من التوقعات الأولية بأنها لن تتمكن من المشي أو التحدث، إلا أن هارليم تقريبًا تزحلق ولديها طبيعة حديثة.

س: كيف تدعم أم هارليم ابنتها؟

ج: تحتضن أم هارليم، أليانا كارتر، ابنتها وتركز على إمكاناتها بدلاً من تحدياتها. تتصور تسجيل هارليم في مدرسة عامة وتؤمن بقدرتها على أن تحظى بحياة مُفْعِمة بالتحقيقات.