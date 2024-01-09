صفات الإنسان الحديث المرتبطة بالحمض النووي للنياندرتال

لقد ألقت دراسة حديثة الضوء على عدة صفات مميزة يمكن أن يمتد أصلها إلى الحمض النووي للنياندرتال. بينما انقرض النياندرتال، الأقرباء القدماء للإنسان الحديث، قبل آلاف السنين، إلا أنها تركت أثرًا دائمًا على حضارتنا. ذكرت صحيفة الديلي ميل عن خمسة صفات قد يُعزى إليها الحمض النووي للنياندرتال، بما في ذلك التدخين، الأنف الطويل، الشعر المستقيم، الاستيقاظ مبكرًا، الإصابة بعدوى كوفيد-19 الشديدة، وصعوبة التسمير.

من المثير للاهتمام أن هذه الصفات الخاصة قد يكون لها تأثير بالحمض النووي للنياندرتال. على الرغم من أن الإنسان الحديث تزاوج مع النياندرتال قبل حوالي 60,000 سنة، فإن الحمض النووي للنياندرتال لا يمثل سوى نسبة صغيرة من الجينوم البشري الحديث، وتصل إلى ما يصل إلى اثنين في المئة. يضيف هذا التأثير الوراثي إلى تعقيدات ما يجعل كل فرد فريدًا، كما ورد من قبل سبنم أونليوسلر، مهندس وراثي في معهد لندن للتجديد.

لقد لوحظت ترابطات مدهشة بين الحمض النووي للنياندرتال وبعض الصفات المعينة. على الرغم من أن التبغ تم تقديمه في أوروبا قرونًا بعد انقراض النياندرتال، اكتشف الباحثون أن جزءًا من الحمض النووي للنياندرتال يزيد بشكل كبير من خطر الإدمان على النيكوتين. بالإضافة إلى ذلك، يشير الخبراء إلى أن بعض أسلاف النياندرتال قد يكون لديهم شعر أكثر استقامة أو سماكة. ولاحظ بشكل خاص أن النياندرتال كانوا يظهرون تواترًا أعلى لتحور جيني يرتبط بالشعر الأحمر.

بالإضافة إلى هذه الصفات، كشفت الأبحاث العلمية أيضًا عن روابط بين الحمض النووي للنياندرتال والاستيقاظ المبكر، وزيادة القابلية للمرض، وزيادة الضعف في الإصابة بعدوى كوفيد-19. أجرى كلية لندن الجامعية دراسة كشفت عن ارتباط بين الجينات النياندرتالية ووجود أنوف طويلة من الأعلى إلى الأسفل.

من خلال مقارنة صور المشاركين في الدراسة بالمعرفة الوراثية المتاحة حول النياندرتال، تمكن الباحثون من اكتشاف دور مهم يلعبه المادة الوراثية النياندرتالية في تشكيل هيكل الأنف.

الملخص

أشارت الدراسات إلى أن بعض الصفات مثل التدخين، والأنف الطويل، والشعر المستقيم، والاستيقاظ المبكر، والقابلية للإصابة بعدوى كوفيد-19 الشديدة، وصعوبة التسمير قد يتأثر بالحمض النووي للنياندرتال. على الرغم من انقراض النياندرتال منذ فترة طويلة، يمكن ربط ما يصل إلى اثنين في المئة من الحمض النووي للإنسان الحديث بها. يعد هذا التأثير الوراثي جزءًا من اللغز الوراثي المعقد الذي يساهم في فرادة الإنسان. كما وجد الباحثون أيضًا ترابطات بين الحمض النووي للنياندرتال والإدمان على النيكوتين، وخصائص الشعر، والاستيقاظ المبكر، والقابلية للمرض، وهيكل الأنف.

الأسئلة الشائعة

هل ساهم النياندرتال في وراثة الإنسان الحديث؟

نعم، تزاوج الإنسان الحديث مع النياندرتال قبل حوالي 60,000 سنة، مما أدى إلى اشتقاق ما يصل إلى اثنين في المئة من جينوم الإنسان الحديث من حمض نووي للنياندرتال.

ما هي الصفات التي يمكن أن تتأثر بالحمض النووي للنياندرتال؟

أشارت الدراسات إلى أن الصفات مثل التدخين، والأنف الطويل، والشعر المستقيم، والاستيقاظ المبكر، والقابلية للإصابة بعدوى كوفيد-19 الشديدة، وصعوبة التسمير قد تتأثر بالحمض النووي للنياندرتال.

كيف درس الباحثون الارتباط بين الحمض النووي للنياندرتال وهيكل الأنف؟

قام الباحثون بمقارنة صور المشاركين في الدراسة مع المعرفة الوراثية المتاحة حول النياندرتال لتحديد دور هام يلعبه المادة الوراثية للنياندرتال في تشكيل هيكل الأنف.

المصادر:

صحيفة الديلي ميل