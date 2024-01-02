سوف نسخ الاحتياطية في واتساب لم يعد يحتسب ضمن حد التخزين في حساب جوجل

يستعد مستخدمو واتساب على أجهزة الأندرويد للاستفادة من تغيير في احتياطياتهم من المحادثات والوسائط، حيث أنه لن يتم احتساب هذه النسخ الاحتياطية ضمن حد التخزين في حساب جوجل الخاص بهم. وأكدت ميتا، شركة الأم التابعة لواتساب، أن هذا التغيير سيتم تطبيقه على جميع مستخدمي الأندرويد في النصف الأول من عام 2024.

استثناء نسخ الاحتياطية في واتساب من حد التخزين في حساب جوجل

يمكن لمستخدمي واتساب على أجهزة الأندرويد أن يتنفسوا الصعداء الآن، حيث أن نسخ المحادثات والوسائط الخاصة بهم لم يعد سيأخذ مساحة التخزين الثمينة في حساب جوجل الخاص بهم. وفقًا لإعلان من ميتا، شركة الأم لواتساب، تم التأكيد أنه بدءًا من النصف الأول من عام 2024، لن تحتسب نسخ الاحتياطية لمستخدمي الأندرويد في حد التخزين في حساب جوجل الخاص بهم.

سابقًا، كان المستخدمون محدودين بحد التخزين المجاني البالغ 15 جيجابايت والذي يشترك فيه مع محرك جوجل وصور جوجل وGmail. يجلب هذا التغيير مستخدمي الأندرويد ليتواءموا مع نظرائهم على نظام التشغيل iOS، الذين اعتادوا بالفعل على نفس الترتيب حيث حد التخزين هو 5 جيجابايت.

سيتم تنفيذ التغيير تدريجيًا، حيث سيتم إبلاغ المستخدمين قبل ذلك بـ 30 يومًا من خلال رسالة بانر في إعدادات نسخ الدردشة في التطبيق. سيتمكن المستخدمون من الحصول على وقت كافٍ لاتخاذ الترتيبات البديلة إذا كانوا لا يفضلون تخزين بيانات واتساب في محرك جوجل.

من الحسن حظ المستخدمين أن هناك خيارات بديلة متاحة لأولئك الذين يرغبون في تحرير مساحة في محرك جوجل. يمكن اتخاذ خيار النسخ الاحتياطية المحلية واستخدام أداة نقل المحادثات المدمجة في واتساب لنقل البيانات بسلاسة إلى جهاز جديد. يمكن أيضًا اختيار نسخ الرسائل النصية فقط واستبعاد الملفات الوسائط لتوفير المساحة.

يأتي هذا التغيير كمساعدة مرحب بها للمستخدمين الذين يعتمدون بشكل كبير على واتساب للاتصال ولكنهم يشعرون بالقلق بشأن قيود التخزين. الآن، يمكنهم مواصلة نسخ المحادثات والوسائط بدون الحاجة إلى مراقبة استخدام تخزين حساب جوجل بشكل مستمر.

الأسئلة الشائعة:

س: هل ستحتسب نسخ الاحتياطية في واتساب ضمن حد التخزين في حساب جوجل لمستخدمي الأندرويد؟

ج: لا، بدءًا من النصف الأول من عام 2024، لن تحتسب نسخ الاحتياطية في واتساب ضمن حد التخزين في حساب جوجل لمستخدمي الأندرويد.

س: كيف ستتم إشعار المستخدمين بهذا التغيير؟

ج: سيتلقى المستخدمون إشعارًا لمدة 30 يومًا من خلال رسالة بانر في إعدادات نسخ الدردشة في التطبيق.

س: ما هي الخيارات البديلة المتاحة للمستخدمين الذين لا يرغبون في أن تحتل نسخ الاحتياطية في واتساب مساحة التخزين في محرك جوجل؟

ج: يمكن للمستخدمين اختيار إجراء نسخ احتياطي محلي واستخدام أداة نقل المحادثات المدمجة في واتساب لنقل البيانات إلى جهاز جديد بسهولة. يمكنهم أيضًا اختيار نسخ الرسائل النصية فقط واستبعاد الملفات الوسائط لتوفير المساحة.