زلزال يضرب مدينة نيويورك: تقارير عن انفجار في جزيرة روزفلت

ملخص:

ضرب زلزال بقوة 1.7 درجة مدينة كوينز في نيويورك يوم الثلاثاء في الصباح، مما أدى إلى تقارير عن انفجار في جزيرة روزفلت. على الرغم من أن الزلازل على الساحل الشرقي أقل شيوعًا منها على الساحل الغربي، إلا أنها يمكن أن تحدث وتشكل خطرًا محتملاً. سجلت إدارة المسح الجيولوجي الأمريكية زلازل في كل ولاية شرق نهر الميسيسيبي، حيث تم تسجيل أكثر من 400 زلزال بقوة 3.5 درجة أو أعلى في الـ50 سنة الماضية.

الأسئلة المتكررة:

س: هل يمكن حدوث زلازل على الساحل الشرقي؟

ج: نعم، يمكن حدوث زلازل على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، على الرغم من أنها أقل تكرارًا من الساحل الغربي.

س: هل تشكل الزلازل على الساحل الشرقي خطرًا؟

ج: رغم أن الزلازل على الساحل الشرقي قد لا تتسبب دائمًا في الدمار، إلا أنها لا تزال قد تشكل مخاطر وخطورة.

س: هل يمكن توقع الزلازل؟

ج: لا، لا يمكن توقع الزلازل بدقة، وهذا ما يزيد من طابعها المخيف.

س: هل تم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار من الزلزال الأخير في كوينز بنيويورك؟

ج: لم ترد أي إصابات أو أضرار حسب تقرير إدارة المسح الجيولوجي الأمريكية.

س: هل هناك تاريخ للزلازل الهامة على الساحل الشرقي؟

ج: نعم، تم تسجيل العديد من الزلازل الهامة في تاريخ الساحل الشرقي، بما في ذلك زلزال تشارلستون عام 1886 بقوة 7.3 درجة وأسفر عن مقتل 60 شخصًا.

الزلزال الأخير في كوينز بنيويورك، الذي بلغت قوته 1.7 درجة، أدى إلى تقارير عن انفجارات في جزيرة روزفلت. بينما يرتبط الزلازل بشكل أكثر شيوعًا بالساحل الغربي، يمكن أن تحدث النشاطات الزلزالية في شمال أمريكا الشرقية، ومن الضروري الاعتراف بأن الزلازل يمكن أن تحدث في أي مكان.

تشدد الدكتورة لوسي جونز، عالمة الزلازل، على أن عدم توقع الزلازل يساهم في زيادة مخاوفنا منها. عدم القدرة على التنبؤ بالزلازل يجعلها أكثر رعبًا بكثير. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المسح الجيولوجي الأمريكي أنه تم تسجيل زلازل في كل ولاية شرق نهر الميسيسيبي، وسبق أن وقعت زلازل مدمرة تاريخيًا في كل دولة شرقية تقريبًا.

رغم أن الزلزال الأخير في كوينز وزلزال صغير آخر في روكفيل، ماريلاند، لم يتسببا في وقوع أي إصابات أو أضرار، فإنهما يسلطان الضوء على أهمية التأهب واليقظة. تعمل الزلازل الكبرى على الساحل الشرقي كتذكير بإمكانية وقوع أحداث زلزالية مهمة، مثل زلزال تشارلستون عام 1886 المتسبب في دمار واسع وفقدان الأرواح.

بينما قد تكون حالات الزلازل الأخيرة في مدينة نيويورك وروكفيل، ماريلاند، طفيفة نسبيًا، إلا أنها تذكرنا بأن الزلازل يمكن أن تحدث بشكل غير متوقع، بغض النظر عن الموقع. من المهم البقاء على اطلاع والاستعداد والوعي بالمخاطر المحتملة المرتبطة بنشاط الزلازل.