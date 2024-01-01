رينو 11 سلسلة أوبو مستعدة للإطلاق عالميًا، وتعد بميزات مثيرة

في تطور مثير، تستعد شركة تصنيع الهواتف الذكية أوبو لإطلاق سلسلة رينو 11 المنتظرة بفارغ الصبر في الهند والأسواق العالمية. ووفقًا للمعلومات التي تسربت من قبل الفاشل الإخباري إيشان أغروال، من المتوقع أن يتم الإطلاق في 11 يناير 2024.

واحدة من أبرز ملامح سلسلة رينو 11 هي إدراج شريحة ميدياتيك ديمنسيتي 1080 القوية. من المتوقع أن ترفع هذه المعالجة المتقدمة قدرات أداء الهواتف الذكية، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة واضحة وسلسة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتميز سلسلة رينو 11 بتصميم فريد لنتوء الكاميرا، مما يميزها عن النسخة الصينية الخاصة بها. يشاع على وجه الخصوص أن الطراز الهندي سيحصل على إعداد كاميرا محسن، مما يوفر إمكانيات تصوير محسنة للمستخدمين.

ووفقًا لأغروال، سيتم تجهيز طراز رينو 11 برو بمعالج ديمينسيتي 8200 أو سنابدراغون 8+ جين 1. وسيتم استكمال هذه التكنولوجيا المتقدمة بشحن SUPERVOO بقوة 80 واط، مما يضمن شحنًا سريعًا وفعالًا للمستخدمين أثناء التنقل.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تعمل كلًا من رينو 11 ورينو 11 برو على واجهة ColorOS 14 الحصرية لأوبو، استنادًا إلى أحدث نظام تشغيل أندرويد 14. وسيوفر هذا للمستخدمين واجهة قابلة للتخصيص بشكل كبير وسهلة الاستخدام، بالإضافة إلى الوصول إلى أحدث ميزات البرامج.

أما بالنسبة لمواصفات الإصدار الصيني من رينو 11، فهو يتميز بشاشة AMOLED منحنية بقياس 6.7 بوصة ودقة 1080 × 2412 بكسل. يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 8200، ويوفر ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x وذاكرة تخزين UFS 3.1 لأداء وقدرات تخزين متفوقة.

وفيما يتعلق بالبصريات، يتميز رينو 11 بإعداد كاميرا رائعة تشمل مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 32 ميجابكسل. وفي الوقت نفسه، يوفر رينو 11 برو شاشة AMOLED قياسها 6.74 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وإعداد كاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعر أساسي سوني IMX890 بدقة 50 ميجابكسل.

مع إطلاق سلسلة رينو 11، يهدف أوبو إلى توفير تجربة هاتف ذكي استثنائية للمستهلكين، من خلال دمج أداء قوي وميزات مبتكرة ورؤية مذهلة. ترقبوا المزيد من التحديثات تاريخ الإطلاق يقترب.

أسئلة شائعة

1. متى من المتوقع إطلاق سلسلة رينو 11 من أوبو؟

من المقرر أن تجري سلسلة رينو 11 من أوبو عرضها العالمي في 11 يناير 2024.

2. ما هو المعالج الذي ستحتوي عليه رينو 11 برو؟

من المتوقع أن يعمل رينو 11 برو بمعالجي ديمينسيتي 8200 أو سنابدراغون 8+ جين 1.

3. ما هي مواصفات الكاميرا في رينو 11؟

تتميز رينو 11 بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 32 ميجابكسل.

4. ما هو نظام التشغيل الذي تعمل عليه سلسلة رينو 11؟

تعمل سلسلة رينو 11 على واجهة ColorOS 14 من أوبو، استنادًا إلى أحدث نظام تشغيل أندرويد 14.