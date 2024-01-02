دور الآباء: الدور الأساسي في تشجيع مشاركة الشباب في الرياضة

في دراسة حديثة حول مشاركة الأطفال في الرياضة والنشاط البدني، تبين أن الآباء يلعبون دورًا حاسمًا في تحفيز الشباب للمشاركة في الرياضة. كشفت الدراسة أن الآباء والأمهات على حد سواء لهم تأثير في تشكيل مشاركة أطفالهم في الأنشطة البدنية. وكانت الفتيان أكثر احتمالًا لأن ينسبوا مشاركتهم في الرياضة إلى الآباء، بينما كانت الفتيات أكثر احتمالًا لأن ينسبوا ذلك إلى الأمهات.

تمت الدراسة عبر جزيرة أيرلندا بين ما يقرب من 9000 شخص تتراوح أعمارهم بين 10 و 19 عامًا، وتسلط الضوء على أهمية الأدوار الآبوية التي تتوافق مع النوع الاجتماعي في تقديم مثالًا يحتذى به. يكون الأبوين النشطين أكثر احتمالًا لأن يكون لديهم أطفال نشطاء. لذلك، يمكن للآباء الذين يشاركون بنشاط في الرياضة أن يؤثروا بشكل كبير في مواقف وسلوكيات أطفالهم تجاه النشاط البدني.

على الرغم من أن الدراسة تظهر زيادة طفيفة في عدد الأطفال الذين يفيون بتوصيات منظمة الصحة العالمية لنشاط النشاط البدني اليومي، يرى الباحثون أن النسبة لا تزال “منخفضة بشكل غير مقبول”. يؤكد ستيفن بيهان، أستاذ مساعد في كلية الصحة والأداء البشري بجامعة دي سي يو، أن النشاط المعتدل لا يتطلب بذل مجهود جسدي شاق بل أي شيء يتجاوز المشي السريع.

لسد الفجوة بين المستويات المعتقدة والفعلية للنشاط البدني للأطفال، يوصي الخبراء بالمشاركة النشطة بين الآباء والأطفال. توفر العطلة المدرسية المستمرة فرصة ممتازة للآباء للمشاركة في أنشطة جسدية مشتركة مثل المشي وركوب الدراجات وزيارة الحدائق أو الملاعب. من خلال إيجاد توازن بين الأنشطة المختلفة التي يمكن لكل من الآباء والأطفال التمتع بها، يمكن للعائلات إقرار النشاط البدني العادي كقاعدة.

الدعم الأبوي أمر حيوي في التغلب على العوائق التي تواجه النشاط البدني مثل ضيق الوقت. وخاصة بالنسبة للفتيات المراهقات، في كثير من الأحيان تواجه صعوبة في توازن الواجبات المدرسية وممارسة الرياضة. يمكن للآباء المساعدة من خلال إنشاء روتين جيد وتمكين أطفالهم من إعطاء الأفضلية لصحتهم. فمن الأمر الحاسم أن يفحص الآباء علاقتهم الخاصة بالنشاط البدني ونشر رسائل إيجابية وممتعة عن الرياضة والتمارين الرياضية. يعد تجنب تصنيف وتعميم وربط النشاط البدني فقط بإدارة الوزن أو “كسب” الطعام خطوات هامة لتعزيز موقف صحي تجاه التمارين الرياضية.

الرأفة والتفهم أمران أساسيان عند معالجة العوائق التي تواجه الأطفال في ممارسة النشاط البدني. بدلاً من افتراض الأسباب، يجب على الآباء التواصل بصراحة مع أطفالهم لتحديد ومعالجة أي تحد يمكن أن يواجهوه. يمكن أن يؤدي التعاون مع الأطفال استنادًا إلى مصالحهم وتحديد أهداف صغيرة قابلة للتحقيق إلى تعزيز الشعور بالكفاءة والاجتياز، الأمر الذي يساهم في صحتهم العامة.

تؤكد الدراسة على أهمية تأثير الآباء في تشكيل مشاركة الشباب في الرياضة. من خلال دعمهم ومشاركتهم النشطة مع أطفالهم، يمكن للآباء أن يعززوا حبًا مدى الحياة للنشاط البدني، وأن يساعدوا في تنمية مهارات الحياة الهامة وتعزيز صحتهم العامة ورفاهيتهم.

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