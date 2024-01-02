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دراسة جامعة مكماستر تبين أن مكملات الكيتون قد لا تعزز الأداء الرياضي
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دراسة جامعة مكماستر تبين أن مكملات الكيتون قد لا تعزز الأداء الرياضي

أظهرت دراسة حديثة أجريت في جامعة مكماستر أن مكملات الكيتون التي يستخدمها الرياضيون بشكل شائع لتحسين الأداء قد تعيق في الواقع الأداء. في تناقض مع الاعتقاد بأن هذه المكملات توفر مصدرًا بديلًا للطاقة، أظهرت البحوث أنها تسبب في تقليل سرعة ركوب الدراجات وزيادة الإجهاد القلبي التنفسي لدى الرياضيين ذوي القدرة البدنية المطولة.

كانت الدراسات السابقة حول فعالية مكملات الكيتون قد أثارت نتائج متناقضة، حيث أشار بعضهم إلى تحسين الأداء، في حين أفاد بعضهم الآخر عدم وجود أثر أو حتى تدهور الأداء. هدفت هذه الدراسة الجديدة إلى معالجة هذه النتائج المتناقضة وتسليط الضوء على الأثر الحقيقي لمكملات الكيتون على الأداء.

ما هي بالضبط مكملات الكيتون؟

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