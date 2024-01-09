تهديد تراضع محتمل لسمك التونة الصفراء في المحيط الهندي: تجاوز الاستغلال قد يؤدي لانقراضه

تكشف دراسة جديدة نُشرت في مجلة “المحيط والسواحل” عن نتائج مقلقة بشأن تراجع سكان سمك التونة الصفراء في المحيط الهندي. تشير البحوث إلى أنه إذا استمرت معدلات الاستغلال الحالية بنسبة عالية، فقد يواجه سمك التونة الصفراء، وهو مكون شهير في الساشيمي ووجبات البوكي وسندويشات السلطة، خطر الانقراض.

تسلط الدراسة المعنونة “عدة خطوط من الأدلة تسلّط الضوء على وضع سمك التونة الصفراء في المحيط الهندي الخطير” الضوء على انخفاض كبير في الكتلة الحيوية العالمية لسمك التونة الصفراء منذ بدء الاستغلال الصناعي في عام 1950. وفقًا للبحوث، تراجعت وزنية سكان سمك التونة الصفراء في المياه بمتوسط 54٪ عبر الأربعين نسبة السكان التي تديرها منظمات إدارة الثروات السمكية للتونة الإقليمية (RFMO). على وجه الخصوص، شهد المحيط الهندي انخفاضًا هائلاً بلغ 70٪ في الكتلة الحيوية لسمك التونة الصفراء خلال السبعين عامًا الماضية.

تؤكد كريستينا هايدريش، المؤلفة الرئيسية للدراسة، على النضال المستمر لسكان سمك التونة الصفراء على مستوى العالم. تشير إلى أن الكتلة الحيوية لا تزال في انخفاض في معظم المناطق، باستثناء اتجاهات مستقرة في المحيط الهادئ الغربي بسبب تدخلات الإدارة. يضيف ديرك زيلر، المشارك في الدراسة، أن استخلاص الموارد في معظم المناطق تجاوز بشكل مستمر الحد المستدام الأقصى للحصاد (MSY)، والذي هو المستوى الذي يمكن الحفاظ على الصيد على أعلى مستوى ممكن على مر الزمن.

لدعم تقييماتهم، استخدم الباحثون منهجيات متعددة. استخدموا سلسلة زمنية ونتائج تقييم كتلة سمك التونة الصفراء من منظمات إدارة الثروات السمكية الإقليمية، بالإضافة إلى نهج CMSY++ الذي يقيم مخزونات الأسماك استنادًا إلى صيد الأسماك. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتحليل سجلات سمك التونة الصفراء المحصلة من العينات غير المرتبطة بالصيد باستخدام أنظمة فيديو تحت الماء عن بعد المغري (BRUVS)، والتي توفر منظورًا شاملاً وغير مرتبط بالصيد لوضع سكاني.

تؤكد الدراسة على الدور الحاسم لسمك التونة الصفراء كمفترس قمة في الأنظمة البحرية وتسلط الضوء على خطر انهيار السكان. ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من التراجع، بما في ذلك تنفيذ تدابير إدارة أكثر صرامة مثل تقليل قدرة الصيد وفرض حدود فعالة للصيد.

تعتبر نتائج هذه الدراسة تذكيراً بأهمية ممارسات الصيد المستدامة وضرورة الجهود الحفاظية لحماية الأنواع البحرية والأنظمة البيئية.

ملخص:

تكشف دراسة حديثة نشرت في مجلة “المحيط والسواحل” أن سكان سمك التونة الصفراء في المحيط الهندي مهددون بشكل كبير بسبب الاستغلال المفرط. تشير الأبحاث إلى أن الكتلة الحيوية العالمية لسمك التونة الصفراء انخفضت بمتوسط 54% منذ بدء الاستغلال الصناعي في عام 1950. في المحيط الهندي تحديدًا، هناك انخفاض بنسبة 70% في الكتلة الحيوية لسمك التونة الصفراء على مدار السبعين عامًا الماضية. تؤكد الدراسة على الحاجة الماسة لتطبيق إجراءات إدارة أكثر صرامة، بما في ذلك تقليل القدرة الصيدية وفرض حدود فعالة للصيد، من أجل عكس التراجع في السكان.

أسئلة مكررة:

س: لماذا يشكل انخفاض سكان سمك التونة الصفراء في المحيط الهندي قلقًا؟

ج: يُعتبر سمك التونة الصفراء مكونًا شهيرًا في أطباق مثل الساشيمي ووجبات البوكي. وسيؤثر انخفاضه ليس فقط على صناعة الصيد ولكن أيضًا على الأنظمة البحرية حيث يلعب دورًا حاسمًا كمفترس قمة.

س: كيف تم تقييم انخفاض سكان سمك التونة الصفراء؟

ج: استخدم الباحثون خطوط إثبات متعددة، بما في ذلك سلاسل زمنية ونتائج التقييمات من منظمات إدارة الثروات السمكية الإقليمية (RFMOs)، ونهج CMSY++ القائم على صيد الأسماك، وعينات غير مرتبطة بالصيد باستخدام أنظمة فيديو تحت الماء عن بعد المغري (BRUVS).

س: ما هي الحلول المقترحة لمنع المزيد من التراجع؟

ج: توصي الدراسة بتقليل القدرة الصيدية وفرض حدود فعالة للصيد وتنفيذ تدابير إدارة أكثر صرامة للسماح لسكان سمك التونة الصفراء بالتعافي. يعتبر الحد الأقصى للصيد المطلوب وهو 30% من مستويات عام 2020 ملحّا في المحيط الهندي.

س: ما هو دور سمك التونة الصفراء في الأنظمة البحرية؟

ج: يعد سمك التونة الصفراء مفترسًا قمة يساهم في وظيفة وإنتاجية وصحة الأنظمة البحرية بشكل عام. يمكن أن يكون تراجعه له تأثيرات كبيرة على توازن واستقرار هذه الأنظمة.