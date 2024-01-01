تم العثور على مشكلة: مستخدمو تطبيق Google Messages غير قادرين على جدولة الرسائل بوقت لاحق من اليوم

ملخص: يواجه مستخدمو تطبيق Google Messages خللاً حيث أنهم غير قادرين على جدولة الرسائل لتواريخ بعد اليوم الحالي. تكون آلة اختيار التاريخ في التطبيق غير متاحة للتواريخ المستقبلية، ولا يسمح أيضًا بإدخال التاريخ يدويًا. على الرغم من أن بعض المستخدمين لا يزالون قادرين على جدولة الرسائل حتى 31 ديسمبر 2024، فإن ذلك يشكل إزعاجًا لأولئك الذين يعتمدون على ميزة الجدولة. يبدو أن هذا الخلل محدود في تطبيق Google Messages فقط، حيث لا يتأثر تطبيقات Android الأخرى مثل Gmail.

تواجه مستخدمو Google Messages عقبة في جدولة الرسائل

لقد أبلغ مستخدمو تطبيق Google Messages مؤخرًا عن خلل في ميزة جدولة التطبيق. عند محاولة جدولة الرسائل، اكتشف المستخدمون أنهم غير قادرين على تحديد أي تواريخ بعد اليوم الحالي. تعرض آلة اختيار التاريخ داخل التطبيق التواريخ المستقبلية بلون رمادي، مما يجعل من المستحيل جدولة الرسائل لتلك الأيام.

بالإضافة إلى المشكلة في آلة اختيار التاريخ، يؤدي إدخال التاريخ يدويًا باستخدام لوحة المفاتيح إلى رسالة خطأ تفيد بأنه “غير مسموح بالتاريخ”، مما يمنع المستخدمين من تجاوز الخلل.

بشكل مثير للاهتمام، على الرغم من القيود المفروضة على التواريخ السابقة، إلا أن يوم 31 ديسمبر 2024 لا يزال متاحًا كخيار لجدولة الرسائل. ليس واضحًا سبب عدم تأثر هذا التاريخ المحدد بينما يتم تعطيل جميع التواريخ الأخرى.

للأسف، لا يوجد حلاً فوريًا لهذه المشكلة. لجأ بعض المستخدمين إلى استخدام الخيار الافتراضي “غدًا، الساعة 8:00 صباحًا” كحل آخر لجدولة الرسائل، ولكن قد لا يكون ذلك بديلاً مناسبًا للجميع.

لقد أقرت Google بعدم وجود حل فوري لهذه المشكلة، ومن المرجح أن تتعامل معها في التحديثات التجريبية القادمة. ومع ذلك، يُنصح المستخدمون بمراقبة الوضع وملاحظة ما إذا استمر الخلل عندما نصل فعلاً إلى عام 2024.

من المهم أن نلاحظ أن هذا الخلل يبدو مقتصرًا على Google Messages. تطبيقات Android الأخرى التي تقدم إمكانية جدولة الرسائل، مثل Gmail، تعمل كما يُرجى ولا تواجه نفس القيود.

أسئلة وأجوبة

س: هل الخلل في جدولة Google Messages يؤثر على جميع المستخدمين؟

ج: لا، ليس جميع المستخدمين متأثرين بهذا الخلل. يبدو أنه يحدث بشكل عشوائي.

س: هل يمكن للمستخدمين إدخال تاريخ يدويًا لجدولة الرسائل؟

ج: لا، محاولة إدخال تاريخ يدويًا يؤدي إلى رسالة خطأ تفيد بأنه “غير مسموح بالتاريخ”.

س: هل ستتعامل Google مع هذه المشكلة في تحديثات مستقبلية؟

ج: نعم، لقد أقرت Google بالخلل ومن المتوقع أن تصدر تحديثات تجريبية لحله قريبًا.

س: هل تعاني تطبيقات Android الأخرى من نفس مشكلة جدولة الرسائل؟

ج: لا، تطبيقات Android الأخرى مثل Gmail التي توفر إمكانية جدولة الرسائل غير متأثرة بهذا الخلل.

المصادر:

– خلل جدولة Google Messages: [الموقع]

– Gmail غير متأثرة بخلل جدولة الرسائل: [الموقع]