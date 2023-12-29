تطلق وكالة ناسا سفينتها الفضائية OSIRIS-REx لدراسة أبوفيس، الكويكب القادم

ملخص:

قامت ناسا بإعادة إطلاق سفينتها الفضائية OSIRIS-REx لدراسة الكويكب أبوفيس، الذي من المتوقع أن يقترب من الأرض على مسافة 32,000 كيلومتر في 13 أبريل 2029. يقترض الكويكب اسمه من إله الفوضى القديم المصري، ولكن ليس هناك ما يدعو للقلق حيث لا يشكل أبوفيس تهديدًا للأرض. تم إعادة تسمية السفينة الفضائية، التي عادت مؤخرًا من مهمة إلى الكويكب بينو، إلى OSIRIS-APEX (أصول، تفسير طيفي، تحديد موارد، وأبحاث – مستكشف أبوفيس) لمهمتها الجديدة. الهدف الرئيسي للمهمة هو جمع معلومات حول سطح الكويكب وتفاعلاته مع جاذبية الأرض. تأمل ناسا في الحصول على نظرة عميقة حول تشكل الكواكب والعمليات التي تشكل الكويكبات. يثير أبوفيس، الكويكب النوع “S” المؤلف من مواد السيليكات والنيكل والحديد، اهتمام العلماء بسبب قربه من الأرض. تُقدر تكلفة المهمة بحوالي 200 مليون دولار وهي جزء من جهود ناسا المستمرة في الدفاع الكوكبي.

أسئلة شائعة:

1. ما هو هدف مهمة OSIRIS-APEX؟

تهدف مهمة OSIRIS-APEX إلى جمع معلومات حول الكويكب أبوفيس، وخصوصًا كيف يتغير سطحه عندما يتفاعل مع جاذبية الأرض. يأمل علماء ناسا في الحصول على نظرة عميقة حول تشكل الكواكب والعمليات التي تشكل الكويكبات.

2. ما هي تركيبة أبوفيس؟

أبوفيس هو كويكب من النوع “S” يتألف من مواد السيليكات والنيكل والحديد. وهذا يميزه عن الكويكبات من النوع “C” والتي تكون غنية بالكربون.

3. هل أبوفيس يشكل تهديدًا للأرض؟

لا، لا يشكل أبوفيس أي تهديد للأرض. من المتوقع أن يقترب من كوكبنا على مسافة 32,000 كيلومتر في 13 أبريل 2029، ولكن لا يوجد خطر تصادم.

المصادر:

ناسا – [وصلة](https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-osiris-rex-spacecraft-is-on-its-way-to-asteroid-apophis)