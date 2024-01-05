تجربة إطلاق القمر تثير جدلاً بين الأمة الأصلية وناسا

أثار إطلاق قمر حديث جدلاً مشتعلاً بين أمة نافاجو الأصلية وناسا. يُجرى الإطلاق المقبل في 8 يناير، وسيحمل مركب الهبوط القمري بيروجراين من Astrobotic وحمولتين تذكاريتين تحتويان على بقايا بشرية وحمض الدي إن إيه. في حين تخطط إحدى شركات التذكار التي تُدعى إيليزيوم سبيس لتسليم جزء رمزي من البقايا إلى سطح القمر، ستغوص حمولة كيلِستايس إلى النظام الأرض-القمري وتتجاوزه نحو الفضاء.

عبر رئيس أمة نافاجو، بو نجرِن، عن مخاوفه العميقة من وضع بقايا بشرية على القمر، مشيرًا إلى أهميتها المقدسة في ثقافات الشعوب الأصلية. طلب نجرِن رسميًا من ناسا تأجيل الإطلاق والتشاور معهم قبل الموافقة على أي رحلات تذكارية مقبلة. ويعتقد أن وضع بقايا بشرية على القمر يعد تدنيسًا لهذا المكان المقدس.

ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن هذه المهمة ليست تحت إشراف ناسا مباشرةً. إنها أول إطلاق لصاروخ فولكان سنتور التابع لنقابة الإطلاق المتحدة وتدخل ضمن برنامج ناسا لخدمات الأحمال القمرية التجارية. على الرغم من الاعتراضات التي طرحتها أمة نافاجو، فإن ناسا ليس لديها سلطة في تحديد الحمولات الإضافية المشمولة في المهمة.

يُرمز الجدل القائم حول هذا الإطلاق إلى حادث مشابه في أواخر التسعينيات عندما أرسلت ناسا مسبار Lunar Prospector مع بقايا الجيولوجي يوجين شوماكر إلى القمر. في ذلك الوقت، عبرت أمة نافاجو عن معارضتها، وأصدرت ناسا اعتذارًا رسميًا ووعدت بالتشاور مع القبائل قبل الموافقة على مهمات مستقبلية تحمل بقايا بشرية.

يعتقد نجرِن أن وعود ناسا بالتشاور مع أمة نافاجو قد تم تجاهلها، مستشهدًا بمذكرات التفاهم والالتزامات التشاورية القبلية التي قدمتها إدارة بايدن. وقد أقر ممثلو ناسا بالجدل المثار وأعلنوا أن فريقًا مشتركًا بين الوكالات سيجتمع للتعامل مع اعتراضات أمة نافاجو.

يثير إطلاق القمر المثير للجدل هذا تساؤلات هامة حول الحدود بين المهمات التجارية في الفضاء والحفاظ على الثقافة. لا يزال من غير المعروف كيف ستتعامل ناسا والوكالات الأخرى مع هذا الوضع الحساس وتوازن مصالح واهتمامات أصحاب المصلحة المختلفين.

الأسئلة الشائعة

ما هو الجدل المحيط بإطلاق القمر؟

يتعلق الجدل بوجود بقايا بشرية على إطلاق القمر القادم. يؤكد رئيس أمة نافاجو أن وضع بقايا بشرية على القمر يعد تدنيسًا للمكان المقدس ويطالب بتأجيل الإطلاق.

من قد أبدى اعتراضات على إطلاق القمر؟

أبدت أمة نافاجو، التي يمثلها رئيسها بو نجرِن، اعتراضات على إطلاق القمر. وتعتقد أن ناسا يجب أن تستشيرهم قبل أن تفوض شركة بنقل بقايا بشرية إلى القمر.

هل لدى ناسا السيطرة على الحمولات المشاركة في المهمة؟

لا، ناسا ليست لديها سيطرة مباشرة على الحمولات المشاركة في هذه المهمة. إن المهمة هي إطلاق تجاري من قِبل شركة Astrobotic Technology المتواجدة في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا تحت برنامج ناسا لخدمات الأحمال القمرية التجارية، واختيار الحمولات الإضافية يعتمد على الشركات الخاصة المعنية.